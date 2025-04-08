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陸股暴跌日「滿倉」被開除黨籍「裴光」升官 網友：好滑稽

聯合報／ 大陸中心／即時報導
陸股周一大跌，不少網友熱議就在這天傳出「滿倉」被開除黨籍、「裴光」受重用。（法新社）
陸股周一大跌，不少網友熱議就在這天傳出「滿倉」被開除黨籍、「裴光」受重用。（法新社）

受川普關稅戰衝擊，陸股周一大跌。但就在這一天，中共中央紀委國家監委公告，河南省人大常委會原黨組副書記、副主任劉滿倉嚴重違紀違法被開除黨籍。與此同時，大陸媒體報導，大陸國家金融監督管理總局廣東監管局原黨委書記、局長裴光就任國家金融監督管理總局保險和非銀機構檢查局局長，已於3月28日赴北京報到。兩人名字的諧音引發大陸網友熱議。

在微博上，有網友表示，「這個名字，這個時候……」「裴光和劉滿倉，都是響亮的名字。剛看完今天的股票行情就看到這個，笑出豬叫聲了！」還有人指出，「劉滿倉被開除黨籍，這本身是嚴肅話題，但是結合當下股市大跌，你有沒有一種頓悟的滑稽：滿倉犯了錯，裴光任局長」。

另有博主說，「其實，股民同志們要是說上面不照顧你們，真是沒良心。你看，連中紀委都出來幫忙了。對於這種半年前就已經官宣的死老虎，選擇什麼時候正式公布調查結果，沒那麼緊迫，彈性還是比較大的，早一天遲一天，並沒啥。但選擇在全球股市大跌的今天（註：指4月7日），公布咱大河南大南陽的劉主任，這信號還不明顯？這暗示還不強烈？還需要我給你們解讀？」

中共中央紀委國家監委2024年10月17日通報，河南省人大常委會原黨組副書記、副主任劉滿倉涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。7日，中共中央紀委國家監委通報，劉滿倉已遭開除黨籍，移送檢察機關依法審查起訴。

中共 主任 名字

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