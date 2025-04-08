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川普關稅大棒 陸駐美使館：絕不向美國新加徵關稅低頭

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
針對川普威脅將對中國再徵收50%額外關稅，大陸駐美使館強硬回應稱，絕對不會向美國新加徵關稅低頭。圖為川普（左）與大陸國家主席習近平2019年在G20會面。（路透）
針對川普威脅將對中國再徵收50%額外關稅，大陸駐美使館強硬回應稱，絕對不會向美國新加徵關稅低頭。圖為川普（左）與大陸國家主席習近平2019年在G20會面。（路透）

在美中雙方互加關稅之後，雙方的關稅角力戰愈演愈烈，美國總統川普再發文警告大陸，若大陸不在撤銷加徵的34%關稅，美國將對大陸再徵收50%的「額外」關稅。中國大陸駐美使館對此強硬回應，中國將堅定維護自身的合法權益，絕對不會向美國新加徵關稅低頭。

據法新社報導，在川普威脅稱，若大陸不撤回預定的反制措施，將對中方商品加徵額外50%的關稅後，大陸周一強硬表示，不會在壓力或威脅下屈服。而中國大陸駐美使館劉鵬宇也重申，「我們（大陸）不只一次重申，對中國施壓或威脅不是與我們打交道的正確方式。中國將堅定維護自身的合法權益」，絕對不會向美國新加徵關稅低頭。

大陸商務部新聞發言人則於8日一大早就「美方威脅升級對華關稅」發表談話表示，中方注意到，美東時間4月7日，美方威脅進一步對華加徵50%關稅，中方對此堅決反對。如果美方升級關稅措施落地，中方將堅決採取反制措施維護自身權益。

該發言人指，美方對華加徵所謂「對等關稅」毫無根據，是典型的單邊霸凌做法，中方已經採取的反制措施是為了維護自身主權安全發展利益，維護正常的國際貿易秩序，完全是正當之舉。美方威脅升級對華關稅，是錯上加錯，再次曝露美方的訛詐本質，中方對此絕不接受。「若美方一意孤行，中方必將奉陪到底。」

大陸商務部最後說道，中國重申，貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路。施壓和威脅不是同中方打交道的正確方式。中方敦促美方立即糾正錯誤做法，取消所有對華單邊關稅措施，停止對華經貿打壓，與中方在相互尊重的基礎上，透過平等對話妥善解決分歧。

川普上周宣布對全球貿易夥伴加徵對等關稅，將對大陸輸美商品加徵34%關稅，此措施將於美國時間9日生效。大陸隨之對美輸華商品加徵34%關稅，予以回敬美國關稅措施。此後，川普7日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，限期大陸在於8日前取消對美國進口貨品加徵34%關稅的措施，否則美國將從當地時間9日起，再對大陸進口再疊加50%關稅。

新加坡《聯合早報》指出，基於此，若再加上川普宣布3月4日起對華輸美商品加徵的20%關稅和上述34%對等關稅，川普對大陸進口商品加徵關稅總稅率將高達104%。

對等關稅 川普 美國

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