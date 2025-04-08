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巴拿馬審計結果出爐 長和子公司違反合約條款

中央社／ 巴拿馬市6日綜合外電報導

根據今天公布的審計結果，負責管理巴拿馬運河（Panama Canal）兩端港口的香港業者未依規定履行合約，巴拿馬也未收到合約載明的12億美元欠款。

法新社報導，此次審計發現，授予長江和記實業（長和）旗下子公司經營這兩座港口的特許權存在「多項違規行為」。

在審計結果公布數小時後，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）將抵達巴拿馬展開訪問。巴拿馬正面臨美國總統川普施壓，要求其削弱中國在巴拿馬運河的影響力。

面對川普一再揚言要「收回」巴拿馬運河控制權，這個中美洲國家向長和施壓，要求其放棄對運河港口的控制權。

長和3月宣布與美國貝萊德集團（BlackRock）主導的財團達成協議，向該財團出售旗下遍及23國的43個港口，包括巴拿馬運河兩端的港口。交易完成後，長和將獲得190億美元現金。

長和向上述財團出售海外港口的決定引起中方不滿，北京宣布將對此進行反壟斷審查，使原定4月2日簽訂最終協議的交易再添變數

長和旗下子公司巴拿馬港口公司（Panama PortsCompany）1997年獲得巴拿馬政府批准，特許經營太平洋端的巴爾博亞港（Balboa）和大西洋端的克里斯托巴港（Cristobal）。

巴拿馬港口公司2021年依照「自動續約條款」，又取得25年特許經營權直到2047年。

巴拿馬審計長佛羅雷斯（Anel Flores）告訴記者，她將在未來幾天就巴拿馬港口公司未繳納特許權費用一事，向檢察官提出申訴。

路透社報導，審計長辦公室今天還說，將對授權向巴拿馬港口公司續簽25年特許經營權的官員提起訴訟。

律師和專家表示，一旦巴拿馬審計長確認授予特許經營權續約方面存在違規行為，或最高法院宣布合約違憲，這項特許權可能會被撤銷。

川普 巴拿馬運河 美國

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