強力救市！ 陸金監總局：提高保險資金投資股市比例

中共的外交政策讓中國人民付出的代價，與其國內政策的代價是一樣的沉重可怕。數以千萬計的中國人喪生在1946-1950年的中國內戰、1959-1963年的大饑荒（在許多地方是1958-1965年）、1966-1977年的文化大革命，從1940年代到2020年無數的政治運動、清洗和「嚴打」之中，以及過去幾十年管理不善或人為的諸多災難和流行病之中。

2025-04-08 09:39