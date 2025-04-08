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強力救市！ 陸金監總局：提高保險資金投資股市比例
中美貿易角力戰升溫，兩國互相加徵關稅後，引發擔心短期內大陸加大經濟下行壓力。大陸金融監管總局於8日一早發出通知宣布，將提高保險資金投資股市比例。
據大陸金監總局網站消息，大陸國家金監總局已印發「關於調整保險資金權益類資產監管比例有關事項的通知」，要優化保險資金比例監管政策，「加大對資本市場和實體經濟的支持力度」。
通知主要內容提到，包括：
一、上調權益資產配置比例上限；
二、提高投資創業投資基金的集中度比例；
三是放寬稅延養老比例監管要求。
針對上調權益資產配置比例上限，通知表示，要簡化檔位標準，將部分檔位償付能力充足率對應的權益類資產比例上調5%，進一步拓寬權益投資空間，為實體經濟提供更多股權性資本。
而在提高投資創業投資基金的集中度比例部分，通知指出，要引導保險資金加大對國家戰略性新興產業股權投資力度，精準高效服務新質生產力。另，就放寬稅延養老比例監管要求，通知稱，要明確稅延養老保險普通帳戶不再單獨計算投資比例，助力第三支柱養老保險高質量發展。
大陸國家金監總局強調，通知的發布是優化保險資金資產配置的重要舉措，有利於促進保險業做好金融「五篇大文章」，更好發揮長期資金和「耐心資本」優勢。下一步，金融監管總局將持續完善保險資金運用監管政策，助力經濟社會發展。
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