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中國暫停大規模投資墨西哥 地緣經濟重心轉往秘魯

中央社／ 瓜地馬拉市7日專電

由於美國實施關稅措施，以及墨西哥為了維持與美國的貿易關係，對中國產品課徵關稅，中國已經決定暫停在墨西哥的大規模投資，其中包括比亞迪汽車在墨西哥的建廠計畫。

墨西哥財經媒體「金融家」（EL FINANCIERO）報導，中國車企比亞迪原先規劃在墨國投資6億美元（約新台幣200億元），興建一座大型的汽車製造廠，宣稱可以創造1萬個就業機會。但是在今年1月美國總統川普上任後，美中貿易關係緊張，並且針對進口汽車實施新關稅，因此建廠計畫宣告暫停。

報導指出，為了維繫和美國的關係爭取關稅優惠，墨西哥政府調整貿易策略，並且配合美國要求對中國產品施加關稅，已經讓中國和墨西哥關係漸行漸遠。

在川普（Donald Trump）的第一個總統任期內，美國就對中國的進口商品徵收關稅，因此加速中國企業在墨西哥投資建廠，並利用「美墨加貿易協定」（USMCA）的優惠出口美國市場，以規避關稅。而從2022年起，中國企業在墨西哥每年的投資金額都超過20億美元，這個數字雖然比10年前成長了一倍，但未來恐怕會受到影響。

報導分析，在地緣政治與經濟的改變下，中國現在把投資目標轉往南美洲的秘魯。因為今年初由中國出資興建的錢凱港（Chancay）正式投入營運後，不只可開闢從錢凱港直通上海的航線，更成為亞洲到拉丁美洲的重要海運門戶，對中國拓展拉丁美洲市場具重要戰略意義。

秘魯與美國簽有自由貿易協定，過去對美貿易多數商品享有零關稅待遇。在川普宣布對等關稅措施後，秘魯被課徵10%關稅，因此秘魯樂見來自中國的投資和貿易。

「每日新聞報」（La Jornada）也報導，墨西哥經濟部5日宣布，將針對來自中國生產進口的鋼製「槍釘」，課徵臨時關稅。因根據調查，在2021年4月至2024年3月期間，中國企業申報不實，將這類產品以免稅出口至墨西哥，以規避原本應課徵35%的關稅。

而由於中國業者傾銷，墨西哥市場的中國製槍釘數量暴增65%，市場平均價格下滑34%，更讓墨西哥本土企業的銷售額下滑54%，造成嚴重衝擊和損失。

墨西哥 美國 關係

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