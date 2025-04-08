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川普警告再加50%關稅 陸商務部回嗆：奉陪到底

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
針對大陸反擊美國34％對等關稅，川普發文警告大陸，若大陸不在8日前撤銷34%關稅，美國將對大陸徵收50%的「額外」關稅。大陸商務部回應，如果美方升級關稅措施落地，中方將堅決採取反制措施維護自身權益。若美方一意孤行，中方必將奉陪到底。（美聯社）
針對大陸反擊美國34％對等關稅，川普發文警告大陸，若大陸不在8日前撤銷34%關稅，美國將對大陸徵收50%的「額外」關稅。大陸商務部回應，如果美方升級關稅措施落地，中方將堅決採取反制措施維護自身權益。若美方一意孤行，中方必將奉陪到底。（美聯社）

中美貿易角力戰升溫，兩國互相加徵關稅後，美國總統川普還發文警告大陸，若大陸不在8日前撤銷在其長期貿易濫用行為的基礎上加徵的34%關稅，美國將對大陸徵收50%的「額外」關稅，自9日起生效。對此，大陸商務部8日一早隨即回應稱，如果美方升級關稅措施落地，中方將堅決採取反制措施維護自身權益。若美方一意孤行，中方必將奉陪到底。

據大陸商務部網站消息，商務部新聞發言人就「美方威脅升級對華關稅」發表談話。發言人表示，中方注意到，美東時間4月7日，美方威脅進一步對華加徵50%關稅，中方對此堅決反對。如果美方升級關稅措施落地，中方將堅決採取反制措施維護自身權益。

該發言人指，美方對華加徵所謂「對等關稅」毫無根據，是典型的單邊霸凌做法，中方已經採取的反制措施是為了維護自身主權安全發展利益，維護正常的國際貿易秩序，完全是正當之舉。美方威脅升級對華關稅，是錯上加錯，再次曝露美方的訛詐本質，中方對此絕不接受。「若美方一意孤行，中方必將奉陪到底。」

大陸商務部最後說道，中國重申，貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路。施壓和威脅不是同中方打交道的正確方式。中方敦促美方立即糾正錯誤做法，取消所有對華單邊關稅措施，停止對華經貿打壓，與中方在相互尊重的基礎上，透過平等對話妥善解決分歧。

在川普宣布向大陸加徵34％的對等關稅後，大陸也還以向美國所有範圍內產品加徵34％關稅。對此，川普7日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，大陸宣布向美國徵收34%的報復性關稅，這是大陸向美國徵收高關稅、設下非關稅壁壘、非法補助企業和長期操弄貨幣之外，再度向美國徵收的關稅。

川普還揚言，如果大陸不在8日撤回34%的報復性關稅，美國將在9日加徵50%的關稅，且所有大陸要求與美國的會面都將取消。川普並表示，美國會與所有要求會面的國家，立即展開談判。

大陸商務部 川普 美國

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