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大陸央行宣布 將對「國家隊」護盤提供充足資金支持

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
中國人民銀行8日在陸股開盤前宣布，將必要時向中央匯金公司提供充足的再貸款支持，堅決維護資本市場平穩運行。（中新社）
中國人民銀行8日在陸股開盤前宣布，將必要時向中央匯金公司提供充足的再貸款支持，堅決維護資本市場平穩運行。（中新社）

面對美國總統川普威脅將對中國大陸再加增50%關稅，中國人民銀行（大陸央行）8日在陸股開盤前於8時45分發布新聞稿稱，中國人民銀行堅定支持中央匯金公司加大力度增持股票市場指數基金（ETF），並在必要時向中央匯金公司提供充足的再貸款支持，堅決維護資本市場平穩運行。

所謂「再貸款」是指大陸央行為穩定股市，於2024年9月24日推出的新金融工具「股票回購增持專項再貸款」。即中央匯金公司可以所持有的股票向指定銀行申請抵押貸款，再將資金投入股市護盤。

周一陸股大跌後，在鄰近陸股收盤前，隸屬大陸官方的中央匯金公司公告稱，「堅定看好中國資本市場發展前景，充分認可當前A股配置價值，已再次增持了交易型開放式指數基金（ETF），未來將繼續增持，堅決維護資本市場平穩運行」。

中央匯金公司是依據大陸公司法由大陸官方出資設立的國有獨資公司，在大陸股市經常在關鍵時刻扮演類似台灣「國安基金」角色，被視為是大陸官方穩定股市的「國家隊」。

川普4月2日宣布對中國輸美商品徵收34%的「對等關稅」後，大陸隨即於4月4日宣布，4月10日起，對原產於美國的所有進口商品加徵收34%關稅。

台北時間7日晚間，川普在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）貼文稱：「如果中國不在明天，即2025年4月8日前，撤銷在其長期貿易濫用行為的基礎上加徵的34%關稅，美國將對中國徵收50%的『額外』關稅，自4月9日起生效。」

白宮指出，若加上即將實施的34%對等關稅，對北京加徵關稅的累計稅率將達到104%。

受川普關稅戰衝擊，陸股周一重挫，上證指數收跌7.34%，深證成指收跌9.66%，創業板指收跌12.5%。全市場逾5,200檔個股下跌，逾2,900檔個股跌停。

中國人民銀行 川普 陸股

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