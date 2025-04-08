陸春招市場 人工智慧供需兩旺

大陸各地展開春季人才招聘會，其中浙江杭州春季首場大規模線下人才招聘會，共830家企業推出2.1萬個崗位，半數聚焦人工智慧演算法、大模型研發等，顯示「人工智慧+」為當前就業市場提供新機遇。

人民日報報導，隨著人工智慧技術向更多場景延伸，「人工智慧+」浪潮以前所未有的速度，改變著人們的工作與生活。「人工智慧+教育」「人工智慧+金融」「人工智慧+醫療」等…傳統行業迎來智慧化新機遇。

在多地春招市場，演算法工程師崗位供需兩旺。招聘平台資料顯示，今年春招，機器人演算法工程師招聘同比增長超30%。從行業分布看，招聘機器人演算法工程師最多的行業是人工智慧。

視睿科技公司首席技術官楊銘表示，人工智慧技術涉及研發、生產、服務全流程，需要大量演算法人才。他說，一方面，要對現有大模型進行性能調優及工程化落地，通過技術創新降成本；另一方面，需突破具身智慧、多模態融合等技術瓶頸。這些技術需求，帶動演算法工程師等崗位的招聘需求。

楊銘表示，「數理基礎扎實、動手能力強的學生，只要具備一定的人工智慧學習背景，我們就非常歡迎」。

算力是人工智慧發展的核心要素之一。人工智慧在各領域的快速應用發展，也增加了對高算力、高性能的人工智慧加速器的需求，相關產品產量快速增長。

人工智慧加速器是專門用來加速人工智慧任務處理的硬體，能快速理解大量資訊，幫助手機、電腦等設備完成以往難以高效解決的任務，比如圖像識別、語音識別、自然語言處理等。

上海交通大學博士研究生王旭航即將畢業，入職上海華為技術公司從事研發工作。他說，讀博期間，見證人工智慧從起步進入深思考階段，用戶需求指數級增長。這幾年明顯感到人工智慧加速器研發崗位的需求在增加，他應聘的崗位今年還招了幾名博士生和碩士生。

他說，在企業辦公、工業互聯網等，高效部署人工智慧加速器非常重要。他未來參與研發的主要涉及通信領域，通過設計專用的人工智慧加速器提高運行效率。

上海交通大學人工智慧學院教授張婭表示，根據中國人工智慧計算力發展評估報告，2024年大陸智慧算力規模同比增長74.1%。這意味著人工智慧加速器作為關鍵硬體，將有更大的發展潛力和市場空間。對有志於投身這場科技革命的年輕人來說，正是抓住機遇的時候。