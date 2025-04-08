人行連5月增持黃金 陸民眾也搶購

大陸國家外匯管理局七日公布，截至三月底，大陸外匯存底達三兆二四○七億美元，較二月底增加一三四億美元。三月底黃金儲備為七三七○萬盎司，二月末為七三六一萬盎司，三月增持九萬盎司，為連續第五個月增持黃金。

在大陸民間，據杭州日報，近期黃金價格大跌，清明連假期間「金價連續跳水」衝上微博熱搜，大陸國內金飾價格跟著走跌，不少大陸民眾趁著連假紛紛前往金飾店搶購黃金。極目新聞指出，清明連假期間，武漢多家金店客流湧動，試戴、購買的顧客絡繹不絕。老鋪黃金店員稱，排隊的顧客從四月三日開始就沒有停止，無論是基礎款還是網紅爆款都出現缺貨。老鋪黃金店負責人表示，為防止黃牛代購，門店推出限購政策，每人最多只能買五件，但金額不限。

證券時報稱，清明假期，儘管一些黃金珠寶店鋪因假期休息，但深圳水貝各主要的黃金珠寶賣場依舊正常營業，且現場人山人海，還有不少拉著行李箱的外地遊客在選購金飾。有外地遊客表示，深圳水貝的價格較實惠，所以跨城前來買金，對黃金價格未來走勢依舊充滿信心。

二十一世紀經濟報導指，此前金價一度漲至每盎司三一六七點八四美元的歷史新高，之後轉跌。背後關鍵原因是市場陷入極度恐慌之際，一些遭受巨大損失的投資人不得不拋售黃金來彌補在其他資產上的虧空。在二○二○年新冠疫情時期的全球資產拋售狂潮中，黃金也未能逃過一劫。

報導引述德意志銀行分析師Michael Hsueh的看法表示，導致黃金超常規升值的驅動力可能會持續下去。各國央行的購金行為、黃金ＥＴＦ持續獲增持等，都將為金價提供額外支撐，但白銀和鉑金將受關稅政策對全球經濟成長負面影響衝擊。