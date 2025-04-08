美對等關稅衝擊…陸國家隊救市 加碼ETF

美國總統川普對等關稅衝擊下，陸股昨（7）日重挫，港股也創2008年金融危機後最大跌幅。號稱大陸國家隊的中央匯金昨天盤中出手救市，增持指數股票型基金（ETF）。大陸商務部也邀美企召開圓桌會，力保市場和外資信心。

大陸A股上證、深證成指、創業板指三大指數昨天全部大跌，分別收跌7.34%、9.66%、12.5%，陸媒形容是「史詩級暴跌」。

港股恒生指數更是收跌逾13%，狂瀉逾3,000點，創亞洲金融危機以來最大跌幅。

大陸官方出手救市頗為果斷，由大陸主權基金中投公司百分百控股中央匯金公司昨日在盤中公告，看好大陸資本市場發展前景，充分認可當前A股配置價值，並證實「已再次增持了ETF」，而且未來將繼續增持，堅決維護資本市場平穩運行。

中央匯金是大陸國有獨資公司，管理國有重點金融企業，還能代表官方行使出資人的權利和義務，過去也曾多次出手救市，例如2023年10月，增持大陸國有四大行股分，公告買入ETF並將在未來繼續增持，以及2024年2月時表態，已於近日擴大ETF增持範圍，未來繼續加大力度等。

大陸商務部昨也發布，已於6日邀請特斯拉、GE醫療、美敦力等20多家美企代表舉辦圓桌會。

大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激強調，大陸過去是、現在是、將來也必然是外商理想、安全、有為的投資沃土，並呼籲美資企業「發出理性聲音，採取務實行動」。

大陸官媒人民日報刊文稱「天塌不下來」，又稱做好各種準備，降準、降息等貨幣政策工具已留有充分調整餘地，隨時可推出。

大陸外交部發言人林劍昨再批美國，以對等為名，行霸權之實，強調施壓和威脅不是和中方打交道的正確方式，中方將堅定維護自身正當的權益。