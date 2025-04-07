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寧德時代傳洽購旗下充換電業務 蔚來汽車：共建全球最大換電網路

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
蔚來與寧德時代3月17日在福建寧德簽署戰略合作協議。圖／取自易車網
蔚來與寧德時代3月17日在福建寧德簽署戰略合作協議。圖／取自易車網

路透報導，四位知情人士稱，寧德時代正在洽購蔚來汽車旗下充換電業務蔚來能源的控股權。蔚來能源在中國大陸營運3,000多座換電站。

知情人士稱，今年3月，寧德時代宣佈對蔚來能源進行不超過人民幣25億元的戰略投資。隨後，寧德時代向蔚來汽車提出了收購蔚來能源控股權的提議。知情人士並未透露寧德時代在這樁擬議交易中的具體出價。不過，其中一位知情人士表示，蔚來能源在2024年一輪融資中的估值超過人民幣100億元。

蔚來汽車並未直接回應這樁潛在交易，但表示正在與「包括寧德時代在內的多家投資者」共同建設換電站。

蔚來汽車在回復路透的置評請求時表示，蔚來和寧德時代將在資本和業務層面深化合作，並進一步鞏固戰略夥伴關係，共同建設全球最大的換電網路

蔚來與寧德時代3月17日在福建寧德簽署戰略合作協議。雙方將通過構建覆蓋全系乘用車的換電網路、統一行業技術標準、深化資本與業務合作，為廣大用戶提供更高效的能源解決方案，引領新能源汽車產業邁向高質量發展新階段。

在此基礎上，雙方將進行資本合作，寧德時代正在推進對蔚來能源不超過25億元人民幣的戰略投資，進一步鞏固雙方戰略合作夥伴關係。雙方通過技術互通、資本和商務合作等方式，實現1+1>2的產業貢獻。

根據協定，雙方基於全球汽車產業轉型升級趨勢，發揮雙方在相關領域所擁有的技術、管理、平臺、品牌資源等優勢，旨在打造全球規模最大、技術最領先的乘用車換電服務網路。回應國家新能源汽車發展戰略規劃，雙方將在統一電池標準的基礎上，深化換電網路共用，推動換電服務的普及與升級。

寧德時代將支援蔚來換電網路的發展，蔚來公司旗下firefly螢火蟲品牌後續開發的新車型將適時導入寧德時代巧克力換電標準和網路。雙方換電網路將採用「雙網並行」模式，共同為換電車主提供更加便捷高效的換電體驗，進一步提升純電出行的便利性。

雙方還將聯合推動換電技術國家標準的制定和推廣，促進跨品牌、跨車型電池相容；共同構建「電池研發-換電服務-電池資產管理-梯次利用-材料回收」全生命週期閉環，助力新能源汽車全產業鏈安全降本增效。

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