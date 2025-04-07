微軟外包公司微創停止中國區營運 裁撤2,000人規模團隊

陸媒《財經》指出，一張微軟外包公司微創軟體（Wicresoft）的內部郵件截圖在中國大陸社群平台瘋傳，引發市場對「微軟退出中國」的猜測。該封信稱，因地緣政治及國際業務環境變化，微軟將調整全球策略佈局，自8日起停止中國區運營，波及約2,000人項目組。對此，微軟中國已發出聲明否認指出，有關微軟將停止在大陸營運的報導，訊息不實。

路透報導，7日，在大陸社群平台上流傳著一張關於「微軟將調整其全球戰略布局」的內部信截圖，顯示「由於地緣政治及國際業務環境的變化，微軟將調整其全球戰略佈局，並將於2025年4月8日起正式停止在中國區的運營。這一決定將意味著我們微軟項目團隊的相關工作也將同步停止。」

《財經》提到，多方消息指出，上述截圖所指裁員公司為上海微創軟體股份有限公司，與微軟中國無關。一位微軟中國人士表示，該公司為前微軟中國公司總裁唐駿參與設立的外包公司，和微軟有部分業務合作。

另有微創員工稱，微創並非只有微軟一個客戶，在中國大陸、日本、匈牙利、越南均設有團隊承接微軟外包項目，此次裁撤的主要是在中國大陸的約2,000人的微軟項目組。另有接近微創人士透露，微創在中國大陸內團隊在去年已開始向海外轉移。

微軟中國於7日下午亦對此發出正式聲明回應相關傳聞稱，「有關微軟將停止在中國運營的報導，信息不實。有關微創Wicresoft公司的業務和運營的任何問題應直接向他們諮詢。」

據悉，微創軟體股份有限公司（上海微創軟體股份有限公司）是由微軟與上海市政府於2002年共同創辦的，前三大股東分別為浙大網新科技有限公司（占比23.24%）、上海聯和投資有限公司（占比23.24％），以及微軟持有其23.24%的股份‌。

此外，有微軟人士向《財經》稱，微軟等外企在大陸收縮是一個主動和被動兼有的選擇，尤其是在中美科技博弈愈演愈烈的背景下。他認為，從公司層面來說，地緣政治與貿易摩擦的加劇及國產廠商的崛起是微軟等外企不得不收縮的主要原因。