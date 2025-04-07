A股、港股迎黑色星期一 分析料陸或於Q2推寬鬆舉措

在美國總統川普對等關稅陰影籠罩下，A股與港股迎來黑色星期一。港股7日失守2萬點關口，恒指尾盤跌幅擴大至逾3140點，創歷來最大點數跌幅，低見19706點，收報19828點，跌3021點，跌幅13.2%，是自2008年10月以來最大百分比跌幅。而陸股狀況也慘烈，滬指跌7.34%報3096點，深證成指跌9.66%，創業板指跌12.5%。分析認為大陸官方或於第2季全面降準降息。

值得注意的是，港股7日成交達港幣6,209億元，創歷史新高。意味著在全球股市受到川普關稅震撼下，港股再度成為提款機。而大陸財政司司長也於18時15分舉行記者會，回應港股相關狀況。

在A股方面，全天成交人民幣1.62兆元，較前一交易日增量人民幣4,597億元，全市場近5,300股下跌，僅百餘股錄得上漲，全市場逾2900股跌停。其中電池板塊重挫，近70餘股跌逾10%；軟件開發板塊、數字政通、消費電子板塊暴跌，近百股跌逾10%。僅轉基因、糧食概念等少數幾個板塊上漲，北大荒、豐樂種業等多股漲停。

為穩住市場情緒，被視為A股「國家隊」中央匯金7日罕見在盤中發布公告表示，堅定看好中國資本市場發展前景，充分認可當前A股配置價值，已再次增持了交易型開放式指數基金(ETF)，未來將繼續增持，堅決維護資本市場平穩運行。中國首席經濟學家論壇理事長連平通過中新經緯稱，這表明管理層高度重視股票市場的穩定。

大象新聞報導，前海開源基金首席經濟學家、基金經理楊德龍認為「無論是A股還是港股，中國優質資產的估值仍然處於歷史底部，下跌空間有限。」他建議投資者應保持信心和耐心，通過持有優質資產應對市場波動，靜待價值回歸。

中國銀河國際分析，鑑於美國加徵幅度超預期，認為4月政治局會議加碼內需的機會率進一步提高，預期涉及工具金額或達人民幣1.5兆至2兆元；另外，預期或於第2季全面「降準降息」。該機構認為，中長期看，A股市場走勢仍取決於基本面修復態勢。當前大陸經濟延續邊際改善，政策有望持續加碼。隨著市場逐步消化關稅政策，加上大陸經濟自身韌性持續顯現，A股有望在長期中實現穩定健康發展。