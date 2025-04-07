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受惠大陸ETF熱！電池一哥寧德時代登頂公募第一股

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
據甫披露的大陸2024年公募基金年報中，共有2,861檔基金倉位配置寧德時代，首次超過貴州茅台，登頂公募持倉第一股。圖為寧德時代展出的麒麟電池。（中新社）
據甫披露的大陸2024年公募基金年報中，共有2,861檔基金倉位配置寧德時代，首次超過貴州茅台，登頂公募持倉第一股。圖為寧德時代展出的麒麟電池。（中新社）

據甫披露的大陸2024年公募基金年報中，共有2,861檔基金倉位配置寧德時代，持股市值合計高達人民幣1,785.75億元，佔寧德時代流通股比例為17.2%，首次超過貴州茅台，登頂公募持倉第一股。反觀比亞迪，持有基金數量僅寧德時代的一半，持股總市值不足寧德時代的四分之一。分析認為除了寧王為電池龍頭外，也與大陸ETF蓬勃發展有關。

從市值來看，證券時報引述截至目前數據指出，比亞迪市值為人民幣1.07兆元，以微弱優勢領先於寧德時代，排名深市市值第一，遠遠大於深市市值排名第三、四位的美的集團和五糧液，兩者市值分別為人民幣5,580億元、5,124億元。同時，比亞迪也成為A股非金融石油石化公司中市值僅次於貴州茅台的公司。

不過，就公募基金配置率看，配置比亞迪公司的基金數量僅有1,413檔，也不及同在深交所上市的立訊精密、美的集團、格力電器、北方華創和五糧液等公司。

會有前述落差，華南一位私募基金經理表示，比亞迪業績受整車市場競爭和政策波動影響較大，研發投入也較大，而寧德時代此前年度業績增長更為穩定，其淨利潤也高於比亞迪。在基金經理的傳統審美中，寧德時代的龍頭地位以及高增長更受到公募基金經理的青睞。

值得注意的是，在ETF蓬勃發展下，公募基金對A股的定價權正逐步轉由以ETF為首的被動基金承接。寧德時代作為創業板龍頭和滬深300成份股，受益於大量創業板ETF和滬深300ETF的被動配置。這種結構性優勢使得寧德時代在市場資金配置中具有更高的權重，吸引了更多被動型基金的投資。

另一方面，跟蹤滬深300指數的ETF規模急劇擴張，從2023年約人民幣3,800億元增長至2024年的超兆元。此外，跟蹤創業板相關指數的ETF規模也有較大程度擴張。寧德時代是滬深300指數的第二大權重股，權重比例約為3.22%，比亞迪是滬深300指數的第七大權重股，權重比例約為1.62%。寧德時代還是創業板指的第一大重倉股，權重比例高達19.95%。

ETF 寧德時代 指數

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