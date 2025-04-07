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再度超越特斯拉！比亞迪Q1登頂全球純電銷售冠軍 賣出41.64萬輛

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
比亞迪今年第1季純電動汽車銷量為41.64萬輛，年增38.74%，再度超越特斯拉，成為全球純電銷冠。（新華社）
比亞迪今年第1季純電動汽車銷量為41.64萬輛，年增38.74%，再度超越特斯拉，成為全球純電銷冠。（新華社）

據各大車企公布銷量數據顯示，比亞迪今年第1季純電動汽車銷量為41.64萬輛，年增38.74%，成為全球純電銷冠。而特斯拉第1季銷量為33.67萬輛，年減13%。此前市場調查機構Counterpoint Research預測，比亞迪在2025年將以15.7%的市場份額成為全球純電動汽車銷冠。

第一財經引述數據顯示，去年第4季，比亞迪全球純電銷量首超特斯拉，今年第1季再度實現二次趕超。

另據彭博統計的數據顯示，比亞迪今年1月在英國、西班牙、葡萄牙三國分別實現551%、734%和207%的銷量年增長；同期特斯拉在這三國的銷量下滑8%、76%和29%。

比亞迪今年以來推出許多黑科技，比如與大疆合作的車載無人機的創新設計，車主在出行中可隨時放飛，能空中俯瞰美景或偵察路況；推出兆瓦閃充技術，超高充電功率大幅縮短充電時間，讓充電如同燃油車加油般便捷高效；此外，推出「天神之眼」開創全民智駕，並喊出智駕平權，被視為開啟智駕價格戰開端。

Counterpoint分析師Abhik Mukherjee指出，比亞迪兆瓦閃充的充電速度遠超特斯拉Supercharger（10分鐘充275公里），有望緩解消費者續航焦慮，推動電動車更大範圍的普及。

而被比亞迪視為強勁對手的特斯拉近期遭遇挑戰，據英媒金融時報3日報導，今年前三個月，特斯拉的汽車銷量大幅下滑，創下自2022年以來最差季表現。特斯拉在歐洲遭遇消費者反彈，在中國大陸面臨激烈競爭，甚至在美國本土市場表現也不佳。有分析認為，特斯拉的表現與CEO馬斯克在政府效率部（DOGE）上政治行為有關，導致其疏於管理、品牌名譽受損。另外也有觀點認為，特斯拉車型老化，與比亞迪在混動和電動技術上的不斷改進形成鮮明對比。

消費者 特斯拉 電動汽車 馬斯克

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