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陸快時尚巨頭SHEIN加碼廣州 建設大灣區最大供應鏈總部

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
跨境電商龍頭希音（SHEIN）相關負責人接受陸媒訪問時提到，將在廣州建設大灣區最大的供應鏈總部。（路透資料照）
跨境電商龍頭希音（SHEIN）相關負責人接受陸媒訪問時提到，將在廣州建設大灣區最大的供應鏈總部。（路透資料照）

陸媒「界面新聞」7日報導，跨境電商龍頭希音（SHEIN）相關負責人受訪時提到，將在廣州建設大灣區最大的供應鏈總部，為公司全球銷售提供核心支持，該總部承擔生產、研發、倉儲物流等功能，3期全部達產後，年出口額預計逾人民幣千億元。

報導指，該全球交付中心位於廣州增城區，總投資達100億元，一期已於2024年9月開工。

希音成立於2012年，最早以自主品牌起家，跟UNIQLO、Zara等採用相同模式，並逐漸發展「自營品牌+平台」模式。諮詢機構Global Data數據顯示，從2024年全球時尚市場分額來看，SHEIN以1.53%的市占，超過ZARA、H&M和優衣庫，成為第三大時尚零售商，前2名分別是Nike（2.85%）、adidas（1.79%）。希音同時是全球十大時尚零售商中唯一的大陸品牌。

報導分析，希音的快速崛起，離不開廣州完善的紡織服裝產業鏈。廣州是全球最大的服裝集散地，644個專業批發市場，構建從設計、生產再到批發、零售的產業閉環，十三行、沙河等批發市場的新款服裝，從設計到上架，最快僅需48小時。

據公開資料顯示，納入希音供應鏈體系的工廠至少有6,000家，超過一半位於廣州。

在廣州番禺區，有上千家服裝工廠為希音供貨，部分集聚的城中村，亦被稱之為「希音村」。一位廣州戶外服裝從業人士表示，番禺區域的工廠主要負責打樣和小單急單的生產，有些廠家逐漸也衍生出研發或運營業務。

報導提到，希音持續加碼廣州、乃至珠三角的投資。不同於以往的貨品單一收發倉，建立在廣州市增城區的供應鏈總部功能更綜合，將規劃為集運營倉儲、備貨、揀貨、分撥、發貨、結算等為一體的現代化供應鏈中心。

希音供應鏈總部位於增城區中新鎮，距離其約20公里的位置，坐落著有「中國牛仔第一城」之稱的新塘牛仔服裝紡織城。目前，新塘牛仔城約8成服裝企業從事出口業務，對出口到世界各地服裝的產品要求、版型、出口標準等都具備相關經驗。此前，希音也在新塘鎮布局了希音（增城）面料中心。

SHEIN 品牌 廣州 服裝 電商

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