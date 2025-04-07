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美、陸相互徵對等關稅…香港恒指暴跌3021點 歷來最大點數跌幅

中央社／ 香港7日電
香港股民今天面對一次「黑色星期一」的驚嚇，港股在美國和中國相互徵收「對等關稅」的衝擊下，恒生指數收盤暴跌3021點或13.22%，收報19828點。新華社
香港股民今天面對一次「黑色星期一」的驚嚇，港股在美國和中國相互徵收「對等關稅」的衝擊下，恒生指數收盤暴跌3021點或13.22%，收報19828點。新華社

港股民今天面對一次「黑色星期一」的驚嚇，港股在美國和中國相互徵收「對等關稅」的衝擊下，恒生指數收盤暴跌3021點或13.22%，收報19828點。

港股全日成交總額高達港幣6208億元。

在跌市中，各類股票全面暴跌，在港上市的中國企業幾乎無一倖免，科技股、銀行股、保險股、晶片股、餐飲股等，大都有10%至20%的跌幅，其中阿里巴巴跌17.97%報101.3元、騰訊跌12.53%報435元、比亞迪跌15.9%報315元。

反映科技公司股價的恒生科技指數暴跌17.61%，收報4401元。

市場分析師普遍認為，目前尚未傳出中美之間就這次貿易戰有所接觸，港股仍將面對不確定因素，不排除持續下跌的可能性。

指數 港股 科技股

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