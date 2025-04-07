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5年來最大單日跌幅！滬指收跌7%、失守3100點 逾2900檔個股跌停

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
上證指數周一收盤失守3,100點關口，全市逾2900個股跌停。（美聯社）
上證指數周一收盤失守3,100點關口，全市逾2900個股跌停。（美聯社）

受美國對等關稅措施影響，大陸股市在清明連假結束後重啟交易，周一收盤時滬指失守3,100點關口，全市逾2,900個股跌停，創5年來最大單日跌幅。

大陸股市周一上午開盤，截至上午9時半，滬指低開4.46%，深成指低開5.44%，創業板指低開6.19%，三個市場近800個股跌超9%。滬指半日跌6.34%，深成指跌8.01%，創業板指跌9.74%。

綜合第一財經及澎湃新聞報導，截至下午收盤，滬指跌7.34%，報3,096.58點；深成指跌9.66%，報9,364.5點；創業板指跌12.5%，報1,807.21點。全市場超2,900檔個股跌停。

其中，科技股全線下挫，TMT方向領跌，消費性電子、AI應用、算力、半導體、鋰電池、光電、機器人指數大幅回檔；農業、生技概念股逆勢上漲。

另據財聯社報導，港股7日同樣大跌。香港恆生指數收跌13.22%，失守20,000點關口；恆生科技指數跌17.16%。比亞迪電子跌超22%，小米集團、小鵬汽車跌超20%，阿里巴巴跌近18%，京東集團跌超15%，美團跌近15%，騰訊控股跌超12%。

中央匯金公司午後在盤中公布，堅定看好中國資本市場發展前景，充分認可當前A股配置價值，已再次增持了交易型開放式指數基金（ETF），未來將繼續增持，堅決維護資本市場平穩運行。

創業 恆生指數 滬指 資本市場 陸股

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