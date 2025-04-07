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抄他的？川普資深顧問稱股票「不賣便不虧」 胡錫進：捅出婁子說話卻學老胡
美國總統川普宣布向全球所有貿易夥伴徵收「對等關稅」，拖累全球股市大跌。川普的貿易與製造業資深顧問納瓦羅（Peter Navarro）呼籲投資者勿陷入恐慌，他聲稱「不賣便不虧」。納瓦羅這句話隨即被大陸環球時報前總編輯胡錫進發文嘲笑「抄襲」。
面對關稅觸發的股市大動盪，納瓦羅呼籲美國投資者不要陷入恐慌，並稱「除非你賣掉了股票，否則你不會虧錢」。
納瓦羅的說法，隨即引起胡錫進發文嘲諷。他在微博上發帖指責美國「自己捅出的大婁子，全球股市血雨腥風，他說話卻學起老胡來。語言侵權。這群雜碎！ 」
胡錫進這次自我調侃引來網民熱議。微博有大陸網民說：「笑出了聲」；有的說：「老胡幽默」；有的說：「老胡吿他侵權」。
胡錫進2023年6月高調宣布進入大陸股市，曾一度被套牢，但他說：「我不賣，你怎麼割我韭菜。」
不過也有人在留言區提醒胡錫進：「他是學你說話，言下之意你也是....？」、「大A今天丟人現眼，今天千萬別再說人家美股暴跌了。」
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