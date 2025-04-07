快訊

苗栗驚傳懸疑命案…母子3人臥床 媽媽刀插胸口命危、2幼子亡

綠委點名蔡英文率隊談對美關稅？ 蔡辦回應了

看膩吉卜力？AI生成「糖膠公仔」風格更Q ChatGPT圖像指令教學全掌握

聽新聞
0:00 / 0:00

抄他的？川普資深顧問稱股票「不賣便不虧」 胡錫進：捅出婁子說話卻學老胡

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
川普的「對等關稅」導致股市大跌。川普貿易與製造業資深顧問納瓦羅安撫投資者勿陷入恐慌，並稱「不賣便不虧」。（美聯社）
川普的「對等關稅」導致股市大跌。川普貿易與製造業資深顧問納瓦羅安撫投資者勿陷入恐慌，並稱「不賣便不虧」。（美聯社）

美國總統川普宣布向全球所有貿易夥伴徵收「對等關稅」，拖累全球股市大跌。川普的貿易與製造業資深顧問納瓦羅（Peter Navarro）呼籲投資者勿陷入恐慌，他聲稱「不賣便不虧」。納瓦羅這句話隨即被大陸環球時報前總編輯胡錫進發文嘲笑「抄襲」。

面對關稅觸發的股市大動盪，納瓦羅呼籲美國投資者不要陷入恐慌，並稱「除非你賣掉了股票，否則你不會虧錢」。

納瓦羅的說法，隨即引起胡錫進發文嘲諷。他在微博上發帖指責美國「自己捅出的大婁子，全球股市血雨腥風，他說話卻學起老胡來。語言侵權。這群雜碎！ 」

胡錫進這次自我調侃引來網民熱議。微博有大陸網民說：「笑出了聲」；有的說：「老胡幽默」；有的說：「老胡吿他侵權」。

胡錫進2023年6月高調宣布進入大陸股市，曾一度被套牢，但他說：「我不賣，你怎麼割我韭菜。」

不過也有人在留言區提醒胡錫進：「他是學你說話，言下之意你也是....？」、「大A今天丟人現眼，今天千萬別再說人家美股暴跌了。」

對等關稅 川普 抄襲 納瓦羅 美國 美股 胡錫進

延伸閱讀

高股息都是韭菜型ETF！指數投資達人：務實累積資產沒有大跌時卻一定有份

胖東來超市遭批乏競爭力索賠百萬 經濟學者：鬥到底

權志龍染銀髮登微博熱搜！陸網瘋讚：夢回13年前

川普血洗美國之音 胡錫進：「大快人心」

相關新聞

A股放量大跌！「陸版國安基金」進場救市增持ETF

川普貿易戰引爆全球金融市場恐慌情緒，陸股三大指數7日集體爆量收黑。截至收盤，上證指數收跌7.34%，跌破3,100點整...

因應關稅衝擊…大陸祭反制措施後 高層又商討經濟刺激政策

據知情人士表示，大陸高層官員在清明連假期間密集開會，統籌應對美國川普政府的關稅措施，並討論前置相關政策。

抄他的？川普資深顧問稱股票「不賣便不虧」 胡錫進：捅出婁子說話卻學老胡

美國總統川普宣布向全球所有貿易夥伴徵收「對等關稅」，拖累全球股市大跌。川普的貿易與製造業資深顧問納瓦羅（Peter Na...

就業情況有多糟？陸國企要招1730人收到120萬份履歷

大陸國家統計局日前公布，今年1-2月全國城鎮調查失業率平均值為5.3%，但實際就業情況可能更為嚴峻。大陸大型國有企業「中...

關稅戰開打 人民日報：天塌不下來 隨時降準降息

中美貿易戰升溫，A股7日上半日大跌，其中滬指挫逾6%，創業板更下跌近一成。官媒《人民日報》針對美國最新關稅措施發文，指美...

外媒：中催生「沒美國的半全球化」 恐贏面子輸裡子

川普政府關稅大棒打向全球，中國率先反擊，外媒分析，川普反覆無常的政策，可能為北京創造進一步拉攏區域國家及美國盟友的戰略機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。