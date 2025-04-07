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內部信件瘋傳！微軟旗下合資公司結束在陸業務 原因曝光

中央社／ 記上海7日電
據報導，科技巨頭微軟在中國的合資公司微創軟件8日起將停止營運，涉及約2000名員工。路透
據報導，科技巨頭微軟在中國的合資公司微創軟件8日起將停止營運，涉及約2000名員工。路透

據報導，科技巨頭微軟在中國的合資公司微創軟件8日起將停止營運，涉及約2000名員工。內部郵件稱，這是由於地緣政治及國際業務環境的變化，微軟調整其全球戰略布局。

綜合科技資訊媒體「鈦媒體」與鳳凰網科技報導，上海微創軟件是微軟在中國投資的第一家合資公司，成立於2002年，定位為企業數位綜合服務商，業務範圍廣泛，也是微軟的外包公司。

今天一封該公司內部郵件的截圖在網上流傳，內容稱：由於地緣政治及國際業務環境的變化，微軟將調整其全球戰略布局，並將於2025年4月8日起正式停止在中國區的運營。公司會在越南、日本、匈牙利等歐亞地區積極拓展海外業務，優先為原微軟業務線的員工提供海外工作職務。

這封內部信件一開始被誤傳為「微軟將停止在中國運營」。微軟中國方面7日在給媒體的正式聲明中說，「有關微軟將停止在中國運營的報導，信息不實。有關微創Wicresoft（微創軟件）公司的業務和運營的任何問題應直接向他們諮詢。」

一名辦公區在上海的微創員工表示，早上剛到公司就被宣布和微軟相關的所有業務都被暫停了，「突然公司裡幾百人被通知沒有工作了」，本次變動涉及中國各個城市，據其和內部同事粗略統計，本次變動可能涉及近2000人。

儘管微軟中國沒有變動，但近期與微軟相關的一些項目陸續出現停止。香港南華早報3月31日引述內部人士報導，微軟今年稍早已關閉位於上海張江高科技園區的人工智慧AI實驗室，標誌著微軟對中國市場的更大撤退。

上海 微軟 郵件

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