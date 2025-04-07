因應關稅衝擊…大陸祭反制措施後 高層又商討經濟刺激政策

據知情人士表示，大陸高層官員在清明連假期間密集開會，統籌應對美國川普政府的關稅措施，並討論前置相關政策。

彭博社7日引述匿名知情人士報導，大陸官員商議了消費、生育、出口轉內銷等相關補貼，討論涉及將部分已儲備好的政策更早公布。其中一位知情人士稱，他們也討論了股市平準基金的細節。

知情人士並表示，具體政策的宣布時機尚未確定，相關計畫還有可能變動，但中國官員現階段認為已有充足的儲備措施。大陸國務院新聞辦未立即回覆彭博社的詢問。

美國總統川普對全球貿易夥伴加徵對等關稅，並宣布對中國加徵34%關稅，中國隨後採取反制措施，宣布從星期四（4月10日）起對美國輸華商品加徵同等幅度的關稅。

陸港台股市周一大幅下挫，滬深300指數創2020年2月以來最大跌幅，恆生科技指數和台股指數邁向熊市，中國國債殖利率曲線牛平。

中共中央機關報《人民日報》周一在頭版發表評論員文章稱，中國面對美國濫施關稅的亂拳「心中有數、手上有招」，未來根據形勢需要，降準、降息等貨幣政策工具隨時可以推出。招商證券報告也指出，為因應貿易戰，預計大陸的財政政策力道將進一步加大，財政支出可望加速，拉動內需消費的成長速度。

彭博社先前報導稱，中國據悉近期將進一步收緊中資企業對美國直接投資的管控。此舉可能為中國在貿易爭端中增添談判籌碼。