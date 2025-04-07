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A股放量大跌！「陸版國安基金」進場救市增持ETF

聯合報／ 大陸中心／即時報導
陸股7日放量大跌，鄰近收盤前，中央匯金公司宣布，已進場增持ETF。（路透）
陸股7日放量大跌，鄰近收盤前，中央匯金公司宣布，已進場增持ETF。（路透）

川普貿易戰引爆全球金融市場恐慌情緒，陸股三大指數7日集體爆量收黑。截至收盤，上證指數收跌7.34%，跌破3,100點整數關口，來到3,096.58點。深證成指收跌9.66%，創業板指收跌12.5%。

滬深兩市周一成交額約人民幣1兆5,877.99億元（約合新台幣7兆3,039億元），較前一個交易日放量約人民幣4,501.79億元（約新台幣2兆708億元）。全市場僅106檔股票上漲，5,284檔股票下跌。

鄰近陸股收盤前，隸屬大陸官方的中央匯金公司公告稱，「堅定看好中國資本市場發展前景，充分認可當前A股配置價值，已再次增持了交易型開放式指數基金（ETF），未來將繼續增持，堅決維護資本市場平穩運行」。

不過中央匯金公司並未說明此次增持的金額，以及未來還可增持的額度有多少。

官網介紹，中央匯金公司是依據大陸公司法由大陸官方出資設立的國有獨資公司，代表大陸官方依法行使對國有商業銀行等重點金融企業出資人的權利和義務。

截至2024年6月30日，中央匯金公司控股參股機構包括國家開發銀行、中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、中國光大集團、中國出口信用保險公司、中國再保險（集團）股份有限公司等數十家大型金融機構。

A股 ETF 指數 陸股

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