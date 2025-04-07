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就業情況有多糟？陸國企要招1730人收到120萬份履歷

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸官方稱，當前失業率為5.3%，但實際就業情況可能更為嚴峻。（新華社）
大陸官方稱，當前失業率為5.3%，但實際就業情況可能更為嚴峻。（新華社）

大陸國家統計局日前公布，今年1-2月全國城鎮調查失業率平均值為5.3%，但實際就業情況可能更為嚴峻。大陸大型國有企業「中國核工業集團有限公司」（簡稱「中核集團」）近日發文稱，該集團預計招募1,730名員工，已收到119萬6,273份簡歷。若按此估算，錄取僅約0.14%。

中核集團官方招聘微信公眾號「中核招聘」日前發文，標題為「我們收到1196273份簡歷」，後面配上星星眼笑臉的表情符號，似乎對於收到如此多的應聘履歷頗為得意。

該訊息稱，中核集團此次春招「覆蓋全國10座城市、14所頂尖高校，聯動百餘家成員單位協同發力釋放1,730個核心崗位需求，吸引3,100+學生到場參與互動，精準吸納1,196,273份高質量簡歷，共計425,284位應聘者」。

這則招聘訊息很快就引發廣大網友關注與批評。上海勞動報指出，有網友表示，「廣大求職者的痛苦不該成為企業炫耀的資本」。另有網友說，「120萬份簡歷的背後，是120萬個還未找到工作的高校畢業生」「明明是悲涼的事，他們貌似卻覺得是榮耀」。

社交平台Ｘ知名帳號「李老師不是你老師」也評論，「中核就這樣赤裸裸一臉得意地，把近120萬份痛苦化成了自己高高在上，俯瞰眾生的榮耀」。

由於各界反應太差，這篇文章很快就被刪除。4月6日晚，「中核招聘」再度發文稱，中核集團2025屆校園招聘共提供1,730類崗位，預計錄用人數約8,000人。並稱「每位學子可以平行投遞20個崗位以期實現崗位需求與人才特長、意向的精準匹配」。

該文還稱，「我們始終堅持認真對待每份簡歷。不辜負每位學子對我們的認可和信任」。

據其官網介紹，中核集團是中共中央直接管理的特大型國有重要骨幹企業，是中國大陸核科技工業主體。中核集團資產規模約人民幣1.4兆元，員工總數18萬，該集團已連續5年成為世界500大企業中唯一的全產業鏈核工業企業集團。

中核集團日前發文稱，收到了近120萬份簡歷，被認為間接反映當前大陸就業的實際情況。（圖／取自微信）
中核集團日前發文稱，收到了近120萬份簡歷，被認為間接反映當前大陸就業的實際情況。（圖／取自微信）

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