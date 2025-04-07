快訊

剛開會就吵！柯建銘不滿傅崐萁坐主賓位開嗆 卓揆面露尷尬

明天續跌？台積電相隔16年跳空跌停 委賣達近12萬張

不只熬夜傷肝 醫曝「睡太久」提高肝癌機率：別陷入惡性循環

關稅戰開打 人民日報：天塌不下來 隨時降準降息

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
面對美國關稅戰衝擊，人民日報稱，大陸官方將根據形勢需要隨時降準、降息。（中通社）
面對美國關稅戰衝擊，人民日報稱，大陸官方將根據形勢需要隨時降準、降息。（中通社）

中美貿易戰升溫，A股7日上半日大跌，其中滬指挫逾6%，創業板更下跌近一成。官媒《人民日報》針對美國最新關稅措施發文，指美國濫施關稅將對中國造成衝擊，但天塌不下來，並說根據形勢需要，降準、降息等貨幣政策工具隨時可以出台。

《人民日報》6日晚發表評論員文章指，此次美國政府對中國加徵34%的關稅，加上此前加徵的關稅，將嚴重抑制雙邊貿易，短期內不可避免地對中國出口造成負面影響，加大經濟下行壓力，但中國是超大規模經濟體，「面對美國的關稅欺凌衝擊，我們具有強大的抗壓能力」。

文章稱，近年來中國積極建構多元化市場，對美市場依賴已在下降。中國對美出口占全部出口的份額已從2018年的19.2%降至2024年的14.7%，對美出口下降不會對整體經濟造成顛覆性影響。

文章也說，美國內不少產品對中國依賴度較高。當前美國不僅在許多消費品上離不開中國，許多投資品和中間產品也需要從中國進口，有若干品類依存度超過50%，短期內在國際市場上很難找到替代來源。在全球產供鏈深度交融的大背景下，中美貿易不可能完全中斷。

《人民日報》強調，中國已與美國打了八年貿易戰，並累積了豐富的鬥爭經驗。雖然國際市場普遍認為美國濫施關稅超預期，但中共中央對美國對中國實施新一輪經貿遏壓已有預判，對其可能造成的衝擊有充分估計，應對預案的提前量和富餘量也打得較足。

文章稱，去年中央經濟工作會議已經就如何應對美新一輪對華遏制打壓作出全面部署，強調要充實完善政策工具箱，根據外部影響程度動態調整政策，加強超常規逆週期調節，提高宏觀調控的前瞻性、針對性、有效性。

該報續稱，未來根據形勢需要，降準、降息等貨幣政策工具已留有充分調整餘地，隨時可以出台；財政政策已明確要加大支出強度、加快支出進度，財政赤字、專項債、特別國債等視情仍有進一步擴張空間；將以超常規力儲備政策提振各級政府將「一行一案」「一企一策」精準幫扶受衝擊較大的行業和企業，支持企業調整經營策略，指導幫助企業在盡可能維持對美貿易的同時，開拓國內市場和非美市場。

文章也呼籲美國糾正錯誤做法，以平等、尊重、互惠的方式，與中國和世界各國磋商，妥善解決貿易分歧。

延伸閱讀

生意影響大 保守派團體提告川普對等關稅違憲

工具機業面對美課徵對等關稅 口罩國家隊長：擔心產業消失

關稅狂潮引爆市場恐慌情緒 核爆級災難 or 機遇？

川普關稅50國將談判 恐引發經濟大衰退

相關新聞

就業情況有多糟？陸國企要招1730人收到120萬份履歷

大陸國家統計局日前公布，今年1-2月全國城鎮調查失業率平均值為5.3%，但實際就業情況可能更為嚴峻。大陸大型國有企業「中...

關稅戰開打 人民日報：天塌不下來 隨時降準降息

中美貿易戰升溫，A股7日上半日大跌，其中滬指挫逾6%，創業板更下跌近一成。官媒《人民日報》針對美國最新關稅措施發文，指美...

外媒：中催生「沒美國的半全球化」 恐贏面子輸裡子

川普政府關稅大棒打向全球，中國率先反擊，外媒分析，川普反覆無常的政策，可能為北京創造進一步拉攏區域國家及美國盟友的戰略機...

關稅大戰／外媒：中國這回亮劍了 與美互掐脖子不退縮

英國廣播公司（BBC）中文網報導，美中貿易戰已陷入「互相掐脖子」階段，且沒有一方表現退縮。這兩個世界超級大國達成任何解決...

「我該在關稅實施前買什麽」 美媒所列清單 繞不開中國

自美國總統川普宣布加徵「對等關稅」後，讓美國人開啟瘋狂囤貨模式。不少美國民眾紛紛在網上搜索哪些商品會因關稅漲價，「我該在...

鍾睒睒也要辦大學、地點在杭州 富豪耕耘高教曝生意經

近年中國不時傳出碩博士等人才培養過剩及就業困境等情況，不過中國的新設大學還是一所所的成立，其中不乏愈來愈多的企業家也投入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。