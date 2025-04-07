關稅戰開打 人民日報：天塌不下來 隨時降準降息

中美貿易戰升溫，A股7日上半日大跌，其中滬指挫逾6%，創業板更下跌近一成。官媒《人民日報》針對美國最新關稅措施發文，指美國濫施關稅將對中國造成衝擊，但天塌不下來，並說根據形勢需要，降準、降息等貨幣政策工具隨時可以出台。

《人民日報》6日晚發表評論員文章指，此次美國政府對中國加徵34%的關稅，加上此前加徵的關稅，將嚴重抑制雙邊貿易，短期內不可避免地對中國出口造成負面影響，加大經濟下行壓力，但中國是超大規模經濟體，「面對美國的關稅欺凌衝擊，我們具有強大的抗壓能力」。

文章稱，近年來中國積極建構多元化市場，對美市場依賴已在下降。中國對美出口占全部出口的份額已從2018年的19.2%降至2024年的14.7%，對美出口下降不會對整體經濟造成顛覆性影響。

文章也說，美國內不少產品對中國依賴度較高。當前美國不僅在許多消費品上離不開中國，許多投資品和中間產品也需要從中國進口，有若干品類依存度超過50%，短期內在國際市場上很難找到替代來源。在全球產供鏈深度交融的大背景下，中美貿易不可能完全中斷。

《人民日報》強調，中國已與美國打了八年貿易戰，並累積了豐富的鬥爭經驗。雖然國際市場普遍認為美國濫施關稅超預期，但中共中央對美國對中國實施新一輪經貿遏壓已有預判，對其可能造成的衝擊有充分估計，應對預案的提前量和富餘量也打得較足。

文章稱，去年中央經濟工作會議已經就如何應對美新一輪對華遏制打壓作出全面部署，強調要充實完善政策工具箱，根據外部影響程度動態調整政策，加強超常規逆週期調節，提高宏觀調控的前瞻性、針對性、有效性。

該報續稱，未來根據形勢需要，降準、降息等貨幣政策工具已留有充分調整餘地，隨時可以出台；財政政策已明確要加大支出強度、加快支出進度，財政赤字、專項債、特別國債等視情仍有進一步擴張空間；將以超常規力儲備政策提振各級政府將「一行一案」「一企一策」精準幫扶受衝擊較大的行業和企業，支持企業調整經營策略，指導幫助企業在盡可能維持對美貿易的同時，開拓國內市場和非美市場。

文章也呼籲美國糾正錯誤做法，以平等、尊重、互惠的方式，與中國和世界各國磋商，妥善解決貿易分歧。