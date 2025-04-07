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大陸商務部開美企圓桌會：冀望發出理性聲音

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸商務部副部長凌激6日主持召開美資企業圓桌會。（圖／取自大陸商務部官網）
大陸商務部副部長凌激6日主持召開美資企業圓桌會。（圖／取自大陸商務部官網）

大陸商務部召開美資企業圓桌會，希望美資企業發出理性聲音，採取務實行動維護全球產供鏈穩定；並承諾繼續為包括美企在內的在華外企提供保障。特斯拉、GE醫療、美敦力等20多家美資企業代表與會。

根據大陸商務部官方網站消息，商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激星期天（4月6日）主持召開美資企業圓桌會並表示，不論國際風雲如何變幻，中國推進改革開放堅定不移，多邊主義是解決世界面臨困難挑戰的必然選擇，「中國開放的大門只會開越大，利用外資的政策沒有變也不會變資」。

他也強調商務部將一如既往為包括美資企業在內的在華外資企業提供保障，依法保護外資企業合法權益，積極推動解決外資企業問題訴求。 「中國過去是、現在是、將來也必然是外商理想、安全、有為的投資沃土。」

凌激表示，對於近幾天美國宣布的關稅措施，中方反制措施既是堅定維護包括美資企業在內的企業合法權益，也是促使美國回到多邊貿易體制的正確軌道上來。

他說：「關稅問題的根子在美國，希望美資企業追根溯源、澄清因果，發出理性聲音，採取務實行動，共同維護全球產供鏈穩定，促進合作共贏。」

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