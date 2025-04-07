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陸商務部召集美商開會 強調利用外資政策不變

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸商務部副部長凌激6日主持召開美資企業圓桌會，強調「中國過去是、現在是、將來也必然是外商理想、安全、有為的投資沃土」。（圖／取自大陸商務部網站）
大陸商務部副部長凌激6日主持召開美資企業圓桌會，強調「中國過去是、現在是、將來也必然是外商理想、安全、有為的投資沃土」。（圖／取自大陸商務部網站）

在中美關稅戰開打之際，大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激6日主持召開美資企業圓桌會，強調中國推進改革開放堅定不移，利用外資的政策沒有變也不會變。凌激並呼籲美商，「發出理性聲音，採取務實行動」，共同維護全球產供鏈穩定，促進合作共贏。

在美國總統川普4月2日宣布對中國輸美商品徵收34%的「對等關稅」後，大陸隨即於4月4日宣布，4月10日起，對原產於美國的所有進口商品加徵收34%關稅。大陸商務部於此時召集美商開會，安撫的意味濃厚。

根據大陸商務部7日中午發布的新聞稿，這場美資企業圓桌會有特斯拉、GE醫療、美敦力等20餘家美資企業代表參會。凌激表示，大陸國家主席習近平3月28日會見國際工商界代表時，充分肯定外資企業在中國改革開放和現代化建設中發揮的重要作用。

凌激說，商務部將堅決貫徹落實習近平重要講話精神，不論國際風雲如何變幻，中國推進改革開放堅定不移，多邊主義是解決世界面臨困難挑戰的必然選擇，中國開放的大門只會越開越大，利用外資的政策沒有變也不會變。

他表示，商務部將一如既往為包括美資企業在內的在華外資企業提供保障，依法保護外資企業合法權益，積極推動解決外資企業問題訴求。「中國過去是、現在是、將來也必然是外商理想、安全、有為的投資沃土」。

凌激強調，近幾天，美國以各種藉口宣布對包括中國在內的所有貿易夥伴濫施關稅，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制，嚴重侵犯各國正當權益，中國政府對此強烈譴責，堅決反對，並已採取果斷措施加以反制。

凌激稱，中方反制措施既是堅定維護包括美資企業在內的企業合法權益，也是促使美國回到多邊貿易體制的正確軌道上來。關稅問題的根子在美國，希望美資企業追根溯源、澄清因果，發出理性聲音，採取務實行動，共同維護全球產供鏈穩定，促進合作共贏。

根據大陸商務部新聞稿，與會的美國企業代表表示，通過本次會議傳遞了積極信號，充分認識中國政府貫徹落實習近平3月28日重要講話精神一以貫之，將及時向總部報告。會上，美國企業代表也反映當前在中國大陸投資經營中遇到的問題，商務部相關司局負責人現場逐一回應。

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