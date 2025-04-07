美關稅衝擊 人民日報：中國短期經濟下行壓力加大

中共官媒人民日報今天頭版刊文對美國關稅衝擊信心喊話，也對官方反制措施辯護。文章說，短期內中國經濟下行壓力不可避免會加大，銀行降準、降息等政策隨時可以公布，並指對美方「沒有關上談判大門，但也不會心存僥倖」。

這篇評論員文章標題為「集中精力辦好自己的事」，美濫施關稅將對中國造成衝擊，但「天塌不下來」。此次美國政府對中國加徵34%的關稅，加上此前加徵的關稅，將嚴重抑制雙邊貿易，短期內不可避免地對中國出口造成負面影響，加大經濟下行壓力。

文章說，中國對美市場依賴近年已在下降，對美出口占全部出口的比率已從2018年的19.2%降至2024年的14.7%。反而是美國不僅在很多消費品上「離不開中國」，很多投資品和中間產品也需要從中國進口，有若干品類依存度超過50%，短期內在國際市場上很難找到替代來源。在全球產供鏈深度交融的大背景下，中美貿易不可能完全中斷。

文章說，中國已與美國打了8年貿易戰，「積累了豐富的鬥爭經驗」。雖然國際市場普遍認為美國關稅超預期，但黨中央對這新一輪經貿遏壓已有預判，「對其可能造成的衝擊有充分估計，應對預案的提前量和富餘量也打得較足」。

文章說，今年已公布很多政策，如將財政赤字率確定為4%左右，未來根據形勢需要，銀行降準、降息等貨幣政策工具已留有充分調整餘地，隨時可以公布；財政赤字、專項債、特別國債等視情況仍有進一步擴張空間；將以超常規力度提振國內消費；「以實實在在的政策措施堅決穩住資本市場」，相關預案政策將陸續推出；各級政府將指導幫助企業「在盡可能維持對美貿易的同時，開拓國內市場和非美市場」。

文章稱，中國將敦促美方「以平等、尊重、互惠的方式，同中國和世界各國磋商，妥善解決貿易分歧」。面對美方的多變易變、極限施壓，中國沒有關上談判大門，但也不會心存僥倖，而是做好了應對衝擊的各種準備。

美國總統川普當地時間2日宣布實施「對等關稅」，對中國的輸美產品加徵34%關稅，9日生效。不同於許多國家在第一時間尋求關稅協商，中國4日宣布，也將對美國進口商品加徵34%關稅，10日12時1分生效，此外還有針對美方的多項制裁措施。