陸專家：大陸反制美國對等關稅 是因退無可退、只能放手一搏

4月4日，中國大陸對美國的「對等關稅」措施反擊，宣布對美進口的所有產品也加徵34%關稅，全球都在關注美中兩個大國的關稅戰。大陸新浪網「靜思有我」專欄稱，大陸已經退無可退，只能放手一搏。這次採取「雷霆」的方式反擊美國，有著「最高、所有、加碼、提前與引領」四個含義。

第一，最高。對美國加徵關稅的幅度高達34%，這是前所未有的，是歷次當中最高的。而這個34%是起步價，是必須的，也是預料中的。

第二，所有。過去中國反擊時往往只對美國的部分商品加徵差不多同樣幅度的關稅。這次，美國對中國是「所有」，中國對美國也是「所有」。中國不克制了。

第三，加碼。除了加徵關稅這一槍，還有商務部、海關總署對七類中重稀土實行出口管制。對多家美企列入不可靠實體清單與出口管制管控名單，暫停美企對中國輸入產品，對杜邦中國立案調查。

中國加碼的制裁的對象全是川普的死黨，或者是共和黨的基本盤。對於美國國內那些不希望中美打貿易戰的企業暫時都沒有直接涉及。比如3月底來中國開會的美國公司高管所在的公司都還沒有涉及。這體現了原則性和靈活性的統一，更體現了嚴厲打擊仇視中國的死硬分子，又最大限度團結包括美國國內反對貿易戰的人士、最大限度建立國際統一戰線的方法策略。

第四，提前和引領。以往在美國的行政令正式生效之後，中國才發布命令。美國對中國加徵34%的關稅的生效時間是美國東部時間夏令時4月9日凌晨00:01。但這一次中國發布反制令的時間是北京時間4月4日下午。這意味「我不再跟你談了，沒啥可談的，所以不用再等了」。

其次，中國這次提前反擊對全世界有引領作用。川普這一次對全世界180多個國家和地區都加徵關稅，全世界都在觀望，但對中國而言，已經退無可退，只能放手一搏。

全世界的觀望心態中還有一層意思就是，全世界到底有多少國家反擊？這次是美國一個國家對全世界180多個國家和地區，大家行動越一致，反擊美國取得勝利的可能性就越高。

而在這所有的國家中，中國的體量最大。中國是什麼態度，很大程度上是其他很多國家的風向球，至少是很多國家考慮的一個重要因素。

文章稱，2019年3月10日，波音737（MAX）客機在短短半年內第2次墜毀後，第2天，中國成為全球首個宣布該機型停飛的國家，然後全球幾十個國家迅速跟進。最後連原先稱波音飛機是安全的美國聯邦航空管理局也宣布不安全而停飛。

所以，中國這一次反擊，相比以前任何一次，時間都提前了，具有重要的引領作用。

文章稱，中國這次雷霆式反擊的效果非常明顯，中國在北京時間4月4日下午發布反擊措施，那時候美國是晚上，等美國人早上醒來，股市開盤，美國股市就開始下跌，下跌，下跌。

但，這只是開胃菜。美國股市大跌，目前主要是因為對美國心理造成的恐慌，接下來要把這種心理上的恐慌變成實質性的效果。只有讓美國真真切切地身上知道疼，而不僅僅是心裡覺得慌，才可能讓他幡然悔悟，迷途知返，才能夠讓世界貿易秩序回歸正常，也就是回歸到中國《道德經》裡面所說的「道」。

作者「靜思有我」過去發布許多一針見血的國政與財經文章，他的身分始終是個謎，一說是經濟學與教育學者張達維，一說是中國人民大學國關學院副院長沈東，還有一說是國家級智庫集體帳號。