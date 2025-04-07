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迎川普關稅戰 高盛料大陸加快推寬鬆措施

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中美關稅戰開打，花旗銀行預期，大陸應該很快就會調降存款準備率。（中新社）
中美關稅戰開打，花旗銀行預期，大陸應該很快就會調降存款準備率。（中新社）

中美互加關稅之際，高盛表示，預計中國決策層將加快財政寬鬆措施，以抵消美國上周宣布的關稅上調對經濟增長造成的拖累。花旗亦表示，大陸降準應該很快會推出，財政政策落地步伐可能會加快。

高盛在報告中稱，美國總統川普宣布的新關稅稅率將使中國今年的GDP增速至少降低0.7個百分點。高盛還將中國2025年GDP增長預期維持在4.5%，原因是第一季數據好於預期，且政策寬鬆預期增強。

花旗分析師發布報告則稱，中國大陸對美國報復性關稅的成本或可控，對通膨的影響也可能是溫和的。兩會期間規劃的政策料將加快落實，降準應該很快會推出，財政政策落地步伐可能會加快。

該行並指出，中國加碼政策支持以抵消關稅衝擊的確定性可能更高，現在關鍵問題是時機和規模，重點在於擴大內需，最早可從4月中共中央政治局會議中看到訊號。

展望未來，該投行認為，以牙還牙情境下，美國還可能在對中國最惠國待遇、港口停靠費等方面下手，但在禁止性關稅之外的任何措施，都不會帶來實質性增量衝擊，只不過對等報復不利於雙方談判或潛在的第二階段協議。

美國總統川普6日表示，美國和全球市場劇烈下滑，顯示他開出一連串貿易關稅攻勢這帖「藥」正在發揮作用。他說，對中國大陸貿易逆差的問題得到解決之前，他不會與北京當局達成任何協議。

川普 美國

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