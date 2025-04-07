胖東來超市遭批乏競爭力索賠百萬 經濟學者：鬥到底

大陸人氣超市「胖東來」遭經濟學家宋清輝批評「沒有核心競爭力」後，以貶損公司品牌形象起訴宋清輝，要求賠償最少人民幣100萬元。宋清輝反擊指出，動輒起訴是企業的無賴行為，會「死磕到底」。

胖東來4月6日下午在網上發布公示，指宋清輝在「胖東來基層員工平均月薪9,886元」的微博超話中評論，胖東來是一家沒有什麼核心競爭力的企業，只能變著花樣靠流量活著」的言論，上述言論涉嫌對公司品牌形象進行貶損，追責金額不低於100萬元。

宋清輝7日在微博發布聲明稱將「死磕到底」。他表示，一個正常健康的社會不能夠只有一種聲音，專家學者存在的價值就是批判，就是探尋真相。

「我微博上言簡意賅幾句話，指出的是一種企業流量亂象，即一家河南企業主如何通過刻意、精巧地製造流量噱頭變現，轉移經營壓力，以期謀求更大的利潤空間，為己所用。因此，完全不存在任何貶損名譽的行為。若胖東來無理取鬧，我將積極反訴、鬥爭到底。」

他在聲明中還表示，胖東來沒有核心競爭力，其之所以能夠「活」到現在，與其創始人于東來刻意製造的流量亂象密不可分，例如公開干涉員工私生活等等，其目的無非就是想把洶湧流量噱頭，轉化為源源不斷的人流、現金流，這不是一家正常企業所作所為，更是不務正業的表現。這是在消費寶貴的媒體資源、消費廣大人民群眾對國家的信心，可惜許多網友看不到這一點。

宋清輝還說，于東來初中沒畢業，不會和于一般見識。但他看不起這種整天拋頭露臉、刻意迎合民粹的小企業主。他將以一己之力與胖東來製造的流量亂象對抗，為淨化社會風氣做出自己的貢獻。