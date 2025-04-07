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陸股早盤放量重挫 逾2000檔個股跌停

聯合報／ 大陸中心／即時報導
陸股周一同樣瀰漫著恐慌情緒，三大指數早盤放量大跌。（美聯社）
陸股周一同樣瀰漫著恐慌情緒，三大指數早盤放量大跌。（美聯社）

川普關稅戰引爆全球金融市場恐慌情緒，陸股周一截至午間收盤，滬指跌6.34%，深成指跌8.01%，創業板指跌9.74%。科技股全線下挫，消費電子、電商、AI應用、算力、機器人、太陽能、鋰電池跌幅居前；農業、生物科技類股則逆勢走揚。

陸股早盤，滬深京三市逾5,200檔個股下跌，超過2,000檔個股跌停或跌超10%，上午半天成交額達人民幣1.09兆元（約新台幣5兆元）。

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