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陸股滬指失守3100點 逾千檔個股跌停

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
受川普關稅戰衝擊，陸股周一開盤重挫，上證指數失守3,100點。（路透資料照）
受川普關稅戰衝擊，陸股周一開盤重挫，上證指數失守3,100點。（路透資料照）

受川普關稅戰衝擊，陸港股市清明節後開盤全面重挫。香港恒生指數7日開盤暴跌9.28%，A股市場開盤同樣集體下跌，滬指失守3,100點，逾1,000檔個股跌停。

截至上午9時30分，滬指低開4.46%，深成指低開5.44%，創業板指低開6.19%，三個市場近800個股跌超9%。

根據彭博社，澳洲金融機構KCM Trade首席市場分析師沃特爾（Tim Waterer）表示，中美兩國都不打算在加徵關稅問題上讓步，雙方對抗不斷升級的環境下，風險資產遭到投資者大規模拋售不足為奇。

中國大陸對川普關稅的快速反制讓許多投資者感到意外，同時也引發了市場對美國可能進一步上調對華關稅的擔憂。這可能導致一系列針鋒相對的措施，為全球經濟帶來潛在災難。

投資公司AMP首席經濟學家奧利佛（Shane Oliver）在4月5日的一份報告中指出，「這讓我們進一步陷入貿易戰。」

大陸股市的拋售給第一季末已經開始放緩的反彈帶來了更大壓力。先前的反彈主要得益於市場對中國在人工智慧領域進展的樂觀預期，以及對北京的政策制定者將加強經濟支持的押注。

高盛分析師在6日一份報告中下調了對中國股指的12個月目標，將MSCI中國指數目標從85下調至81，滬深300指數預期則從4,700點下調至4,500點。

北京迅速的反制措施在亞洲國家中顯得格外孤立，亞洲多個地區政府表達與白宮達成協議的希望。不過，彭博社指出，這並未使他們的股市在周一免於下跌。

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