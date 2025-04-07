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美國關稅衝擊 陸股走跌官媒喊話

中央社／ 記者張淑伶上海7日電

美國「對等關稅」2日公布後，中國A股今天開低走低，上證綜指開盤後約半小時跌幅近6%，深證成指跌幅近8%，但又出現反彈。中共官媒人民日報今天刊文信心喊話，指銀行降準、降息等貨幣政策工具隨時可以推出。

上海證券交易所綜合股價指數（上證綜指）昨天收報3342.01點，今天以3193.10點開出，下跌149點，跌幅4.5%。隨後跌幅擴大至約6%。

深圳證券交易所成份股價指數（深證成指）昨天收報10365.73點，今天以9747.66點開出，下跌618點，跌幅6%。隨後跌幅擴大至8%，接近10時又出現反彈。

美國總統川普台北時間3日宣布對全球大徵對等關稅後，美股連兩個交易日暴跌，中國股市3日表現相對抗跌，4日清明節休市躲開了美股衝擊。但在美股暴跌下，今天也出現大跌。

中共官媒人民日報今天頭版刊發評論員文章「集中精力辦好自己的事」，對民眾信心喊話，指當前應客觀分析美濫施關稅對中國影響，理性看待中國經濟發展「良好態勢」，堅定應對美這一輪遏壓的信心。文中並指降準、降息等貨幣政策工具已留有充分調整餘地，隨時可以推出。

上證綜指 美國 美股

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