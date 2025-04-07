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陸港股市開盤暴跌 恒指跌9.28% 滬指跌4.46%
陸股三大指數7日開盤大幅全面低開，滬指跌4.46%，深成指跌5.96%，創業板指跌6.77%。消費電子、太陽能、機器人、小米汽車、AI應用、算力、跨境電商、鋰電池等類股均大幅回調，農業、生物科技類股則逆勢走強。全市場下跌個股近5,400檔，近800檔個股跌幅超過9%。
恒生指周一數開盤更崩跌9.28%，恒生科技指數跌幅達11.15%，藥明康德、聯想集團等多檔個股跌幅近15%，各類股全面走低。
另，富時中國A50指數期貨跌幅也超過7%。
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