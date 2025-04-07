社科院公共政策中心被撤 傳因批評陸反制美對等關稅

中國社會科學院經濟研究所6日公告，已於本月2日正式撤銷「中國社會科學院公共政策研究中心」，該中心負責的科研項目移交至中國社會科學院經濟研究所統籌處理；該中心官網、平台6日起關閉，微信公眾號「中國社會科學院公共政策研究中心」同步註銷；所內兼職研究人員回歸原部門，外聘人員依法解除聘用關係，外聘專家合作關係自動終止。

中國社會科學院公共政策研究中心突遭裁撤引發廣泛關注，但中國社會科學院經濟研究所並未說明原因。香港星島日報指出，疑似與中國社會科學院經濟研究所副所長、公共政策研究中心主任朱恒鵬，去年春天傳因涉嫌「妄議中央」被查處有關。

朱恆鵬最後一次公開露面是在去年4月底，據稱此後即被拘留。但因朱恆鵬出事與公共政策研究中心遭正式撤銷時隔近一年，從時間序來看，網上盛傳應與該中心副主任賀濱日前批評大陸對美國對等課徵34%關稅的決策有關。

在美國總統川普4月2日宣布對中國輸美商品徵收34%的「對等關稅」，大陸隨即於4月4日宣布，4月10日起，對原產於美國的所有進口商品加徵收34%關稅。

賀濱隨即於微信發文稱，「這是完全錯誤的『反制』措施，相當於『你敢打你老婆，我就打我老婆』。美國提高關稅是搬起石頭砸自己的腳，我們就不應該也砸自己的腳。正確的反制措施是對所有國家的進口商品實施單方零關稅。」