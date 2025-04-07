浙江義烏 Q1貿易成交額增

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

浙江義烏官方4月3日發布一組數據：今年一季度，該市舉辦經貿性展覽（展會）9個，吸引境內外專業採購商超20萬人次，貿易成交額同比增長20%。

根據義烏官方公布的最新排期計畫，今年該市預計舉辦展覽56個。

中新社報導，義烏市總商會副會長、義烏某服裝企業負責人王德有說，展會作為傳統貿易促進平台，在實品展示、行業集聚、對接交流等方面有著不可替代的集聚性優勢。展會是非常古老的交易方式，他們起步階段的很多外貿訂單來自展會，很多老客戶也是在展會上積累的。時至今日，輾轉多地跑展會仍是企業銷售部門的日常。

中國目前歷史最長的綜合性國際貿易盛會—位於廣東廣州市的中國進出口商品交易會（簡稱：廣交會），即將舉辦第137屆，多年來為很多境內外企業搭建了高效合作平台。 　　

義烏商戶桂海琴說，「我們參加廣交會的時候，都會邀請境外採購商來義烏的工廠走走看看。但是有些人的行程很緊凑，經常因為擠不出兩天的時間便錯過了機會」。如今，義烏至廣州的往返航班愈來愈多，當天來回也不在話下，交流起來方便多了。

廣州 廣東 行程

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