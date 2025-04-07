北京中關村論壇年會 機器人秀技

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
書法機器人生動逼真。圖／ 本報北京傳真
書法機器人生動逼真。圖／ 本報北京傳真

近日在北京舉行的2025中關村論壇年會上，15家企業的百台代表性機器人作為論壇年會的智慧助手，提供了迎賓、交流、主持、表演等服務。機器人跑步跳舞、吹拉彈唱、寫詩作畫、服務陪伴在這裡成為現實，機器人「天團」連袂上演科技秀。

一會兒轉動身體揮舞手臂，一會兒做出「恭喜發財」動作，一群只有孩子般高、繫著蝴蝶結的人形機器人的出現，令觀眾忍俊不禁。這些由中關村企業加速進化帶來的T1機器人，正進行現場表演。

機械臂在工作亭裡沖好咖啡，輪式機器人將咖啡送到點單人手裡——在主會場一角的「小關店鋪」裡，機器人服務員正忙著遞送咖啡。工作人員介紹，這兩個機器人來自不同品牌，實現了自主協作。

「竟然看到機器人交朋友了！」令現場一位觀眾發出驚歎的是兩名握手示好並擁抱對方的機器人。「咚！咚！咚！」在論壇年會主會場中關村國際創新中心，高矮不一的人形機器人跺著腳滿地行走，頗有科幻電影走進現實的感覺。

頭戴黑色棒球帽的機器人「胡博士」也是現場的明星。當人們站在它前面的一塊平板前做出歪頭、眨眼、微笑等表情，「胡博士」能立刻精準捕捉並模仿。工作人員介紹，作為仿生機器人的代表，「胡博士」面部擁有幾十塊可動模組，讓機器人擁有了惟妙惟肖的高難度微表情。

在論壇主會場的休息洽談區，嘉賓暢談交流時，還可體驗最新科技產品。機器人泡茶、寫毛筆字、下象棋、跳舞…本屆中關村論壇年會主會場，人形機器人無處不在。工作人員還為機器人志願者戴上「智願者」的工作牌。

咖啡 表情

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