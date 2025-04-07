上海推26條 助民營企業放膽飛

上海市促進民營經濟高質量發展大會3日舉行。上海官方針對當前民企發展面臨的挑戰，發布持續優化民營經濟發展環境等六個方面的26條具體措施。

中新社報導，上海市委書記陳吉寧在會上表示，民營經濟是上海發展的重要支柱。上海推動民營經濟高質量發展，擁有加快建設「五個中心」的戰略機遇，擁有改革開放先行先試的強大動力，擁有龍頭帶動和鏈接全球的獨特優勢。

上海市工商聯表示，2024年，上海民營規模以上工業總產值超人民幣1萬億元，同比增長4.0%，增速高於全市平均水平3.3個百分點。同期上海民營規模以上服務業營業收入2.56萬億元，同比增長9.2%。

2024年，上海民營經濟貢獻稅收占比達38.2%，民營市場主體目前已超319萬戶，在高新技術企業、專精特新中小企業及國家級「小巨人」企業中占比均超80%。民營經濟已成為推動上海科技創新和產業升級、提升城市能級和核心競爭力的重要力量。

會議指出，上海將大力支持民營企業創新開放發展。譬如，圍繞創新鏈健全服務鏈，加強概念驗證、小試中試等平台建設，加大首台套首批次首版次政策力度，推動城市生產生活、管理治理等領域重要應用場景開放，推動國有企業供應鏈向科創企業、中小企業開放。鼓勵民營企業參與重大科技專項，加大基礎研究投入，與科研機構聯合攻關，深化科技和產業創新。加強對民營企業走出去發展的綜合服務。 上海將強化高水平要素供給，持續完善民營企業發展環境。在擴大市場准入上持續用力，全面開展市場准入壁壘的排查清理，讓「非禁即入」落地生根，為民營企業申報「兩重」、「兩新」項目、開展市場化併購等提供指導、培訓和服務。 為企業減負方面，上海將規範涉企行政檢查，進一步完善「信用+風險」評級體系，推行遠程監管、無感監測等非接觸檢查，加快推出重點行業領域合規經營指引，全面推行「檢查碼」，堅持無碼不檢查。