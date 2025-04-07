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安全考量 陸逾50家銀行 停止無卡業務
隨著行動支付普及，大陸民眾出門已愈來愈習慣「不帶錢包」出門，許多民眾若需領現金會使用「無卡」服務，但這一業務正在收緊。根據陸媒統計，近一年來已經有超過五十家銀行機構宣布，停止無卡存款、無卡取款、掃描取款等各類業務，原因之一是出於「安全」考量。
廿一世紀經濟報導報導，日前，招商銀行發布公告，將於四月九日起停止ATM掃碼存款服務。據不完全統計，近一年來已經有超過五十家銀行機構宣布停止無卡業務。
報導指出，從使用者角度來看，隨著行動支付的興起，現金使用的頻率降低，銀行相繼關閉ATM二維碼存款功能，與保護客戶資金安全、相關功能使用起來較為繁瑣等多種原因有關。
事實上，大陸多家國有大行去年就已經採取動作，例如工商銀行率先表示，其個人手機銀行無卡取現功能已於去年四月起暫停服務，客戶可透過ATM手機銀行掃碼取現功能提取現金，或在ATM機上插卡提現。去年下半年，多家股份制商業銀行、頭部城商行持續跟進，去年底，再有多家中小型銀行持續跟進。
財聯社引述某江浙滬銀行不具名人士指，銀行暫停各種無卡業務，主要原因的確是出於安全因素的考量。這名人士指出，近年來監理機關加大對銀行機構對於反洗錢、電信詐騙類的責任，導致銀行必須對一些可能有安全風險的業務進行調整。
中國證券報報導，招聯首席研究員、上海金融與發展實驗室副主任董希淼說，從技術層面看，無卡存取款採用的身份驗證安全性較低，也是銀行調整無卡存取款業務的重要原因。由於無卡存取款業務總體需求不高，業務量較小，調整後影響較小。
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