陸管制稀土 美多個產業陷風險

大陸商務部反制美國，四日宣布即日起對多種中重稀土相關物項實施出口管制，除了對美國的軍工產業造成影響外，彭博近日報告分析指，這些限制可能會對歐洲以及美國的離岸風力渦輪機，構成嚴重供應鏈瓶頸，且預計還將對美國多個產業構成嚴重風險。

針對川普「對等關稅」，大陸商務部四日會同海關總署發布關於對釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔等七類中重稀土相關物項實施出口管制措施的公告，並於發布之日起實施。

彭博報告認為，上述措施預計將對美國企業產生廣泛影響，因為這些稀土元素用於光學雷射、雷達設備、風力渦輪機的高功率磁鐵、噴射發動機塗層、通訊和其他先進技術。根據美國地質調查局（USGS）的估算，大陸是全球主要的稀土供應國，占全球產量的近百分之七十。美國地質調查局稱，二○二○年至二○二三年，美國進口的稀土化合物和金屬有百分之七十來自大陸。

除了管制稀土會對美國的軍工產業與軍火商造成極大影響外，彭博新能源財經分析師梅特卡夫進一步分析指，這些限制或會對歐洲以及美國的離岸風力渦輪機，構成嚴重的供應鏈瓶頸。「歐洲離岸風電產業可能會陷入中國對美國反制行動的夾擊之中」，美國在離岸風電零件方面嚴重依賴歐洲，特別是發電機。據統計，離岸風力渦輪機每單位裝置容量所使用的稀土量，幾乎是陸域風力渦輪機的四倍。