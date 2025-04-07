關稅衝擊 陸券商：A股或有獨立性行情

在美國總統川普對等關稅衝擊下，美股連兩日暴跌，大陸A股清明假期休市，市場屏息今天開盤。大陸多家券商分析A股後市，多數觀點認為A股開盤很大機率補跌，但基於大陸政策托底和估值優勢，及外資占比不高，調整空間有限，或有望走出獨立性行情，整體優於全球其他市場表現。

分析稱，歷史顯示，A股在外部衝擊下，大陸官方可能推政策托底，當前市場普遍期待大陸央行推出相應措施，比如降準、降息等以穩定預期。華安證券則稱關注四月下旬中央政治局會議定調政策有望加碼發力對沖。

另就A股本身而言仍具備估值優勢。截至四月三日收盤，滬深三百指數本益比僅十二點四倍，顯示當前A股整體具有很高的投資性價比。而在本輪美股大幅下跌後，截至四月四日，標普五百指數本益比依然有廿四點五倍，整體仍明顯高於歷史均值。

華金證券認為，A股短期可能維持震盪走勢，可能要在內部積極的政策、外部衝擊削減下，才有望結束震盪格局。但目前外部負面衝擊未減，而中美談判未開始，也導致對A股衝擊情緒未能消減；廣發證券認為，A股可能逐步關注大陸政策刺激力度、科技立國自主可控、中美談判等題材；浙商證券分析，受關稅跟假期效應影響，A股本輪調整大概率至少會持續到四月中旬。

另外，截至二○二四年年底，外資持有A股市值占比僅約百分之五，受外資拋售的影響不大，不過在美國的中概股以及港股衝擊可能較大。美國投行摩根士丹利已點名包括比亞迪電子、聯想、中遠海運、藥明康德等卅家中資股，列對等關稅重災股，因為前述公司美國相關收入占比較高。

截至目前已超過卅家上市公司盤點受到的影響，並在投資者互動平台上回應關稅政策對業務的影響。其中，有些公司坦言關稅影響大；也有的稱影響有限，例如家電巨頭美的集團稱二○二三年已做好布局，從過去的「中國供全球」模式轉向「區域供區域」的供應布局。

有些陸企則通過業務設計降低影響，也有公司稱關稅由客戶承擔，比如運動鞋專業製造商華利集團表示，以往關稅都是由品牌客戶（進口商）承擔，這次關稅如大幅提升，品牌客戶可能轉嫁給消費者。