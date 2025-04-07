大陸官媒：維護多邊貿易體制

美國總統川普宣布對等關稅措施，對所有輸美產品徵收10%「基準關稅」，對中國大陸則徵收更高的34%關稅。

中共中央黨報《人民日報》昨（6）日刊登「鐘聲」（取中國之聲之意）評論文章強調，中國將堅定維護多邊貿易體制，推動普惠包容的經濟全球化。

面對川普關稅戰，新華社5日發表「中國政府關於反對美國濫施關稅的立場」，除強烈譴責美國有關做法違背基本經濟規律和市場原則，是典型的單邊主義、保護主義和經濟霸凌行徑。

新華社還表示，作為全球第二大經濟體和第二大商品消費市場，「無論國際風雲如何變幻，中國對外開放的大門只會越開越大。」

《人民日報》文章表示，中國一貫主張透過對話協商解決貿易分歧，反對任何形式的單邊主義以及保護主義。

文章指，針對美方對等關稅，中方將採取有力措施，堅決捍衛自身合法權益，「同時也將與各方一道，堅持真正的多邊主義」，堅定維護多邊貿易體制，推動普惠包容的經濟全球化，積極參與全球經濟治理，致力於建立開放世界經濟。