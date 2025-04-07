快訊

西螺大橋爆藍綠首長搶大甲媽鑾轎 雲縣長和西螺鎮長為掌轎「爭鋒」

大陸官媒：維護多邊貿易體制

經濟日報／ 記者陳宥菘／綜合報導

美國總統川普宣布對等關稅措施，對所有輸美產品徵收10%「基準關稅」，對中國大陸則徵收更高的34%關稅。

中共中央黨報《人民日報》昨（6）日刊登「鐘聲」（取中國之聲之意）評論文章強調，中國將堅定維護多邊貿易體制，推動普惠包容的經濟全球化。

面對川普關稅戰，新華社5日發表「中國政府關於反對美國濫施關稅的立場」，除強烈譴責美國有關做法違背基本經濟規律和市場原則，是典型的單邊主義、保護主義和經濟霸凌行徑。

新華社還表示，作為全球第二大經濟體和第二大商品消費市場，「無論國際風雲如何變幻，中國對外開放的大門只會越開越大。」

《人民日報》文章表示，中國一貫主張透過對話協商解決貿易分歧，反對任何形式的單邊主義以及保護主義。

文章指，針對美方對等關稅，中方將採取有力措施，堅決捍衛自身合法權益，「同時也將與各方一道，堅持真正的多邊主義」，堅定維護多邊貿易體制，推動普惠包容的經濟全球化，積極參與全球經濟治理，致力於建立開放世界經濟。

川普 美國

延伸閱讀

關稅戰 人民日報再發聲：天塌不下來 隨時推降準降息

報復加徵關稅 法國建議拿美科技巨擘數據使用開刀

川普關稅揮刀 白宮首席經濟顧問：逾50國已洽美國盼貿易協商

美國關稅影響 牧德喊「直接風險不大」：未嘗不是契機

相關新聞

陸管制稀土出口衝擊擴大 對美軍工業造成影響

大陸宣布對多種中重稀土相關物項實施出口管制，除了對美國的軍工產業造成影響外，彭博報告分析指，這些限制可能會對歐洲以及美國...

關稅衝擊 陸券商：A股或有獨立性行情

在美國總統川普對等關稅衝擊下，美股連兩日暴跌，大陸A股清明假期休市，市場屏息今天開盤。大陸多家券商分析A股後市，多數觀點認為...

陸靠內需對沖關稅 不樂觀

美國總統川普宣布對來自中國的進口商品將加徵34%的對等關稅，專家指，大陸想靠內需對沖關稅，恐不樂觀。

川普對等關稅美股暴跌 券商：A股有望走獨立行情

在川普對等關稅計畫下，美股連兩日暴跌，而A股因清明假期休市，市場屏息等待明（7）日市場開盤。各券商分析A股後市，多數觀點...

陸管制稀土出口 「工業維他命」價格看漲

在美國祭出對等關稅後，大陸就釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔等七類中重稀土相關物項實施出口管制措施。分析認為，由於中重稀土戰略...

大陸官媒：維護多邊貿易體制

美國總統川普宣布對等關稅措施，對所有輸美產品徵收10%「基準關稅」，對中國大陸則徵收更高的34%關稅。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。