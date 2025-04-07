川普對等關稅美股暴跌 券商：A股有望走獨立行情

在川普對等關稅計畫下，美股連兩日暴跌，而A股因清明假期休市，市場屏息等待明（7）日市場開盤。各券商分析A股後市，多數觀點認為很大機率要補跌，但調整空間有限，短期震盪後甚至有望走出獨立性行情，整體將優於全球其他市場表現。

從過往經驗來看，A股具有「跟跌不跟漲」特性，因此有觀點認為在美股暴跌、系統性風險更高，疊加節後市場情緒釋放，A股補跌機率大增。

不過，歷史也顯示，A股在外部衝擊下，大陸官方可能推政策托底，當前市場普遍期待大陸央行會有相應措施，比如降準、降息等以穩定預期。

華安證券則稱關注4月下旬中共中央政治局會議定調政策有望加碼發力。

方正證券指出，此次關稅衝擊表觀上是美股大跌的催化劑，更深層次看，是美股過去多年蘊含的高估值風險集中釋放。反觀A股市場，當前整體估值仍處在底部區域，而隨著近年來無風險利率持續下降，權益資產（股票）目前具有很好的投資性價比。

數據顯示，截止2025年4月3日收盤， 滬深300指數本益比僅12.4倍，顯示當前A股整體具有很高的投資性價比。而在本輪美股大幅下跌後，截至4月4日，標普500指數本益比依然有24.5倍，整體仍明顯高於歷史均值。

華金證券認為，A股短期可能維持震盪走勢，可能要在內部積極的政策、外部衝擊削減下，才有望結束震盪格局。

但是目前外部負面衝擊未減，而中美談判未開始，也導致對A股衝擊情緒未能消減；浙商證券分析，受關稅跟假期效應影響，A股本輪調整至少會持續到4月中旬。

此外，數據顯示，截至去(2024)年底，外資持有A股市值占比約為5%，受到外資拋售的影響不大，不過在美國的中概股以及港股衝擊可能較大。美國投行摩根士丹利就點名包括泉峰控股、凱萊英、比亞迪電子、聯想、中遠海運、藥明康德等30家中資股，列對等關稅重災股，因為前述公司美國相關營收占比高。