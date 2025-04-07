陸管制稀土出口衝擊擴大 對美軍工業造成影響

大陸宣布對多種中重稀土相關物項實施出口管制，除了對美國的軍工產業造成影響外，彭博報告分析指，這些限制可能會對歐洲以及美國的離岸風力渦輪機，構成嚴重的供應鏈瓶頸，並且預計還將對美國多個產業構成嚴重風險。

針對川普政府「對等關稅」，大陸商務部4日會同海關總署發布關於對釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔等七類中重稀土相關物項實施出口管制措施的公告，並於發布之日起正式實施。

中重稀土和輕稀土是根據稀土元素的原子序數來區分。原子序數較大的稀土元素被稱為重稀土，而原子序數較小的稀土元素被稱為輕稀土。輕稀土用途廣泛，但是中重稀土在飛彈、雷達等眾多軍事領域廣泛應用。

圖／經濟日報提供

彭博報告認為，上述措施預計將對美國企業產生廣泛影響，因為這些稀土元素用於光學雷射、雷達設備、風力渦輪機的高功率磁鐵、噴射發動機塗層、通訊和其他先進技術。

根據美國地質調查局（USGS）的估算，大陸是全球主要的稀土供應國，占全球產量的近70%。美國地質調查局稱，2020年至2023年，美國進口的稀土化合物和金屬有70%來自大陸。

彭博新能源財經分析師梅特卡夫（Oliver Metcalfe）分析，這些限制或會對歐洲以及美國的離岸風力渦輪機，構成嚴重的供應鏈瓶頸。「歐洲離岸風電產業可能會陷入中國對美國反制行動的夾擊之中」，美國在離岸風電零件方面嚴重依賴歐洲，特別是發電機。據統計，離岸風力渦輪機每單位裝置容量所使用的稀土量，幾乎是陸域風力渦輪機的四倍。

此外，《華爾街日報》稱，稀土磁鐵對於一系列軍事和民用技術都至關重要，對諸如導彈防禦系統、攻擊型潛艇以及「F-35」戰鬥機等美國先進國防裝備等所必需。

港媒《大公報》形容，稀土有「工業維他命」之稱，已成為重要戰略資源，尤其美國在中重稀土供應上長期依賴大陸，陸方此次精準反擊，是「直插美國軍工心臟」。