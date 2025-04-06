快訊

關稅戰前被問「美國、大陸選哪邊」 星國選邊站調查：東協更傾向美國

聽新聞
0:00 / 0:00

陸消費市場持續升溫 4月零售業景氣指數維持擴張

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
4月中國零售業景氣指數為50.5，較上期增長0.3個百分點，維持在擴張區間運行。 （新華社）
4月中國零售業景氣指數為50.5，較上期增長0.3個百分點，維持在擴張區間運行。 （新華社）

在提振消費為大陸政府工作首要任務下，陸消費相關數據陸續出爐，中國商業聯合會6日發布數據顯示，4月中國零售業景氣指數為50.5，較上期增長0.3個百分點，維持在擴張區間運行。此外，陸第1季線下消費熱度指數年增14.2%，較上季升高9.1個百分點；生活服務消費熱度指數年增18.3%，較上季提高7.4個百分點。顯示消費市場或持續升溫，但有機構認為陸經濟仍未走出有效需求不足狀況。

據中國商業聯合會數據，從行業分類觀察，商品經營類指數為50.1，較上期增長0.2個百分點。分析認為，春季上新、消費品以舊換新補貼範圍擴大以及多元化消費場景的創新嘗試，帶動線下商品零售預期持續改善。此外，租賃經營類指數為52.7%，較上期增長1.3個百分點，保持中高位景氣區間運行。連續2個月上升，升幅有所擴大。而電商經營類指數為50.1%，與上月持平。

另一方面，央視引述國家信息中心發布消費相關數據顯示，今年第1季，與民眾生活貼近的小商品市場經營熱度指數年增16.3%，其中3月年增21.6%。而生活服務消費市場也升溫，從具體行業看，休閒娛樂業、餐飲業年增率分別增長67.6%、14.5%。大陸統計局此前數據顯示，前兩月社會消費品零售總額8.4兆元，年增4.0%，增速比上年全年加快0.5個百分點。

雖然促消費、擴內需為北京當局重點政策工作，但中郵證券研報認為，目前經濟仍未走出有效需求不足狀況，政策效果或主要源自於民眾預算內消費的騰挪，或者當前消費與未來消費的轉換，有效需求不足問題難以實質修正。認為要切實改善有效需求不足，需要關注投資與消費的相互促進作用，即短期促消費政策拉動終端需求改善，同時積極財政政策亦需促進投資回暖。

北京 指數 零售業

延伸閱讀

北市「鮮奶周報」7日上路 持國小學生證6通路免費換

搶留護理師 軍護每月薪資額度曝光

北市家長會沒「排黑條款」 家長：連當保全都要良民證

鍾文智沒延長電子監控潛逃 全律會：重創司法公信力

相關新聞

中日韓同意一致對沖美對等關稅衝擊？陸官媒遭日本打臉

美國總統川普2日祭出對等關稅的前3天，大陸與日韓舉行經貿部長會議引發關注，大陸央視旗下新媒體「玉淵譚天」當時發文稱「三國...

控川普對等關稅大棒「像霸凌」 香港財政司坦言：會受到一定影響

美國總統川普2日宣布對等關稅措施，對中國大陸（含港澳）再加徵34%關稅。香港財政司司長陳茂波6日在網誌撰文坦言，地緣局勢...

陸消費市場持續升溫 4月零售業景氣指數維持擴張

在提振消費為大陸政府工作首要任務下，陸消費相關數據陸續出爐，中國商業聯合會6日發布數據顯示，4月中國零售業景氣指數為50...

陸乘聯會：3月降價車款數量按年大幅減少

大陸乘聯分會秘書長崔東樹最新發文指出，2025年大陸乘用車市場降價促銷力度仍保持較強水準，3月降價車型數量為23款，相對...

WSJ：4千億輸美產品將轉銷 「中國製造的海嘯」要來了

美國總統川普日前宣布對等關稅稅率，分析稱中國輸美商品關稅稅率目前累積約近70%。華爾街日報（WSJ）引述經濟學家表示，高...

「死都逃不出」 墓碑棺材全MIC 這村印冥幣變地下華爾街

墓碑、棺材、冥幣、骨灰盒……，近年來這些中國製造（MIC）的殯葬用品在全球多國市場持續增長，連日本前首相安倍晉三火化的火...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。