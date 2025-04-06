陸消費市場持續升溫 4月零售業景氣指數維持擴張

在提振消費為大陸政府工作首要任務下，陸消費相關數據陸續出爐，中國商業聯合會6日發布數據顯示，4月中國零售業景氣指數為50.5，較上期增長0.3個百分點，維持在擴張區間運行。此外，陸第1季線下消費熱度指數年增14.2%，較上季升高9.1個百分點；生活服務消費熱度指數年增18.3%，較上季提高7.4個百分點。顯示消費市場或持續升溫，但有機構認為陸經濟仍未走出有效需求不足狀況。

據中國商業聯合會數據，從行業分類觀察，商品經營類指數為50.1，較上期增長0.2個百分點。分析認為，春季上新、消費品以舊換新補貼範圍擴大以及多元化消費場景的創新嘗試，帶動線下商品零售預期持續改善。此外，租賃經營類指數為52.7%，較上期增長1.3個百分點，保持中高位景氣區間運行。連續2個月上升，升幅有所擴大。而電商經營類指數為50.1%，與上月持平。

另一方面，央視引述國家信息中心發布消費相關數據顯示，今年第1季，與民眾生活貼近的小商品市場經營熱度指數年增16.3%，其中3月年增21.6%。而生活服務消費市場也升溫，從具體行業看，休閒娛樂業、餐飲業年增率分別增長67.6%、14.5%。大陸統計局此前數據顯示，前兩月社會消費品零售總額8.4兆元，年增4.0%，增速比上年全年加快0.5個百分點。

雖然促消費、擴內需為北京當局重點政策工作，但中郵證券研報認為，目前經濟仍未走出有效需求不足狀況，政策效果或主要源自於民眾預算內消費的騰挪，或者當前消費與未來消費的轉換，有效需求不足問題難以實質修正。認為要切實改善有效需求不足，需要關注投資與消費的相互促進作用，即短期促消費政策拉動終端需求改善，同時積極財政政策亦需促進投資回暖。