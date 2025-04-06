想讓「美國獨霸」！人民日報批川普關稅戰：將推普惠包容的經濟全球化

美國總統川普宣布對等關稅措施，對所有輸美產品徵收10%「基準關稅」，對中國大陸則徵收更高的34%關稅。中共中央黨報「人民日報」6日在三版刊登「鐘聲」（取中國之聲之意）評論文章強調，中國將採取有力措施，堅決捍衛自身合法權益。同時，中國也將與各方一道，堅持真正的多邊主義，堅定維護多邊貿易體制，推動普惠包容的經濟全球化，積極參與全球經濟治理，致力於建設開放型世界經濟。

面對川普關稅戰，新華社5日晚間發表「中國政府關於反對美國濫施關稅的立場」，除強烈譴責美國有關做法違背基本經濟規律和市場原則，是典型的單邊主義、保護主義和經濟霸凌行徑。新華社還表示，作為全球第二大經濟體和第二大商品消費市場，「無論國際風雲如何變幻，中國對外開放的大門只會越開越大。」

人民日報6日的文章則表示，美方「對等關稅」計畫以主觀臆斷和單邊評估為依據，嚴重損害相關方的正當合法權益，本質上是強權政治的體現。美方將矛頭指向所有貿易夥伴，無異於要將「美國第一」升級為「美國獨霸」。

文章強調，大陸一貫主張透過對話協商解決貿易分歧，反對任何形式的單邊主義和保護主義。針對美方對等關稅，大陸將採取有力措施，堅決捍衛自身合法權益，「同時也將與各方一道，堅持真正的多邊主義」，堅定維護多邊貿易體制，推動普惠包容的經濟全球化，積極參與全球經濟治理，致力於建立開放世界經濟。

大陸官媒「經濟日報」6日也刊文抨擊，美國以「對等」之名行霸權之實，嚴重破壞全球貿易體系，拖累世界經濟復甦進程。美國以零和思維將全球貿易夥伴逼入「以鄰為壑」的困境，「關稅亂拳」無疑將重創本已疲弱的國際貿易。

文章表示，美方將「美國優先」凌駕於國際規則之上，所謂「對等」，實則是以美國市場的議價權為籌碼，強迫他國接受其單邊設定的貿易條件。這種「順我者不一定降稅，逆我者一定要加稅」的霸權邏輯，既違背了世界貿易組織多邊框架下的非歧視性原則，也暴露了美國對全球經濟治理體系「合則用、不合則棄」的雙標邏輯。

文章指出，美方做法罔顧多年來多邊貿易談判達成的利益平衡結果，也無視美方長期從國際貿易中大量獲利的事實。當前全球產業鏈供應鏈價值鏈高度依賴跨國協作，美國此舉將迫使全球企業面臨成本激增、供應鏈斷裂風險。同時，美國進口成本上升將由消費者買單。

文章指出，「更危險的是，美國『關稅亂拳』可能引發連鎖反應，刺激其他國家採取反制措施，形成『關稅—反制—再升級』的惡性循環」。文章強調，提高關稅解決不了美國自身的問題，美國執迷打造「小院高牆」，只會禁錮自己、割裂世界。