大陸半導體業 去年獲利報捷

在經歷前兩年景氣下滑後，不少大陸半導體公司已經出現復甦現象。據統計，按照年度財報、業績快報、預告淨利潤下限計算，2024年淨利潤為正值且按年增長（含轉虧為盈）的A股半導體上市公司有71檔。

證券時報報導，像是上海貝嶺、普冉股份、天岳先進、士蘭微、江波龍、佰維存儲、甬矽電子等企業，均實現轉虧為盈。

以記憶體廠商佰維存儲為例，該公司預計2024年淨利潤為人民幣1.6億元至2億元，上年同期虧損人民幣6億元。報告期內，記憶體行業復甦，該公司大力拓展國內外一線手機和PC客戶，實現市場與業務的成長突破，產品銷量與上年相比大幅提升。公司的嵌入式堆疊封裝記憶體（ePOP）等代表性存儲產品表現出色，已進入Meta、Rokid、雷鳥創新、閃極等國內外知名AI/AR眼鏡廠商。

海光信息、北方華創、韋爾股份、瀾起科技、兆易創新、瑞芯微等行業龍頭公司，在下游行業需求改善的背景下，業績大幅增長。

例如海光信息2024年淨利潤人民幣19億元，年增52%。報告期內，公司進一步拓展產品的應用領域，不斷擴大市占，支持了廣泛的數據中心、雲計算、人工智慧等複雜應用場景，促進了公司業績的較快增長。

從證券市場表現來看，部分業績高增長股處於超跌狀態。據統計，上述淨利潤增速超30%的半導體股中，以4月3日收盤價與2024年以來高點相比，29檔股票修正幅度超20%。捷捷微電、上海貝嶺、聯芸科技、珂瑪科技、中晶科技等修正幅度靠前。

集微網報導，國際半導體產業協會（SEMI）全球副總裁、中國區總裁居龍日前表示，半導體黃金時代已經來臨，2023年半導體產業下行，市場規模下滑約11%，2024年市場迎來復甦，增長近20%至6,280億美元。展望未來，半導體市場規模在2030年前將達到兆美元。