快訊

男「懸掛太魯閣車外」觸法 台鐵驚：列車時速130公里 不要命

「高溫假」討論數年仍沒譜 北市盼中央訂標準

老友示警川普…明年期中選舉 共和黨恐遭血洗

川普宣布徵收對等關稅 TikTok分拆交易…卡關

經濟日報／ 記者黃國樑／綜合報導

路透社報導，據知情人士透露，在美國總統川普宣布徵收對等關稅後，中國大陸表示不會批准分拆TikTok美國業務的交易，交易已被擱置。

一位消息人士透露，該交易的結構已基本敲定，將把TikTok的美國業務分拆為一家總部位於美國、由大多數美國投資者擁有和運營的新公司。字節跳動將持有不到20%的少數股權。

報導說，消息人士稱，該交易得到了現有投資者、新投資者、字節跳動和美國政府的批准。不過，根據字節跳動微信公眾號昨（5）日凌晨三時發布的聲明，稱該公司尚在與美政府商談之中，未達成任何協議，雙方在很多關鍵問題上仍存分歧。

而美國當地時間4日，川普在社群媒體上宣布，他將再次推遲執行TikTok禁令75天，至6月中旬。

TikTok 字節跳動 美國

延伸閱讀

關稅助長通膨美債為何大漲？川普「經濟自殘」策略被看穿

川普發動關稅戰 歐巴馬質疑「對美國沒好處」批白宮侵犯人權

下驅逐令？川普政府誤發電郵要烏克蘭人離美 收信者當場崩潰

受川普25%加徵關稅影響最小的美國汽車有哪幾台？

相關新聞

美加徵關稅34%…大陸六商會力挺反制 同步發聲明

美國政府宣布對多國實施對等關稅措施，其中包括對大陸加徵關稅34%。繼大陸多個單位在4日宣布反擊措施後，大陸紡織、五礦化工...

川普宣布徵收對等關稅 TikTok分拆交易…卡關

路透社報導，據知情人士透露，在美國總統川普宣布徵收對等關稅後，中國大陸表示不會批准分拆TikTok美國業務的交易，交易已...

大陸半導體業 去年獲利報捷

在經歷前兩年景氣下滑後，不少大陸半導體公司已經出現復甦現象。據統計，按照年度財報、業績快報、預告淨利潤下限計算，2024...

大陸上月CPI有望轉正 PPI減幅可能縮小

大陸國家統計局將於10日發布3月消費者價格指數（CPI）和工業生產出廠價格（PPI）。專家預測，未來CPI或將重新由負轉...

「世界要公道」出招反制美國關稅 陸官方發聲：我們不惹事也不怕事

美國總統川普日前宣布對世界各地增加「對等關稅」，大陸的稅率被定為34%，陸方4日也以34%稅率反制美國，還加上多項措施，...

川普關稅海嘯來襲 在陸台商嘆「4產業」易受影響：局勢更困難

美國宣布9日起對中國加徵34%對等關稅，台商面臨更多挑戰。台企聯會長李政宏分析，從事消費電子、家具業的台商對美出口比重高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。