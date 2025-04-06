川普宣布徵收對等關稅 TikTok分拆交易…卡關

路透社報導，據知情人士透露，在美國總統川普宣布徵收對等關稅後，中國大陸表示不會批准分拆TikTok美國業務的交易，交易已被擱置。

一位消息人士透露，該交易的結構已基本敲定，將把TikTok的美國業務分拆為一家總部位於美國、由大多數美國投資者擁有和運營的新公司。字節跳動將持有不到20%的少數股權。

報導說，消息人士稱，該交易得到了現有投資者、新投資者、字節跳動和美國政府的批准。不過，根據字節跳動微信公眾號昨（5）日凌晨三時發布的聲明，稱該公司尚在與美政府商談之中，未達成任何協議，雙方在很多關鍵問題上仍存分歧。

而美國當地時間4日，川普在社群媒體上宣布，他將再次推遲執行TikTok禁令75天，至6月中旬。