美加徵關稅34%…大陸六商會力挺反制 同步發聲明

美國政府宣布對多國實施對等關稅措施，其中包括對大陸加徵關稅34%。繼大陸多個單位在4日宣布反擊措施後，大陸紡織、五礦化工、食品土畜和機電產品等共六個商會也在昨（5）日同步發布聲明，除共同反對美國加徵對等關稅的措施，也強調會堅決支持北京當局採取的反制措施。

中國輕工工藝品進出口商會表示，收到鞋靴、箱包、家具、玩具、餐廚等會員企業對此表示強烈不滿，堅決支持反制措施。

中國紡織品進出口商會表示，希望美方傾聽全球產業界和消費者呼聲，盡快糾正損人不利己的錯誤行為，回到正確軌道。

中國五礦化工進出口商會表示，美國是大陸五礦化工行業的重要貿易夥伴，此次疊加徵收關稅，將進一步增加企業成本，推高美國進口商的進口成本和消費者的消費成本。

中國機電產品進出口商會表示，相信在大陸政府領導下，中國機電外貿行業有信心、有能力抵御外部風險挑戰。

中國醫藥保健品進出口商會表示，美國對等關稅使絕大部分醫用耗材、敷料、醫療設備及其零部件、康復用品等產品均受影響。