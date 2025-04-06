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陸回擊美關稅戰 嗆反制到底…籲通過協商解決貿易分歧

經濟日報／ 記者陳湘瑾廖士鋒／綜合報導
大陸外交部發言人郭嘉昆於社群媒體臉書發文，指美國對全世界發動的貿易與關稅戰無端且毫無正當性。圖／摘自郭嘉昆臉書
大陸外交部發言人郭嘉昆於社群媒體臉書發文，指美國對全世界發動的貿易與關稅戰無端且毫無正當性。圖／摘自郭嘉昆臉書

大陸開出反制美國對等關稅第一槍，引發投資人大舉拋售美股。大陸官媒強調，陸方迅速反制，「是在向全球傳遞一種鮮明的態度，對於違反國際規則的單邊霸凌行徑，中方會毫不猶豫地堅決反制到底。」

大陸外交部發言人郭嘉昆和林劍昨（5）日分別在其X和臉書帳號喊話，指市場已經對美國的對等關稅措施做出反應，呼籲美國停止錯誤行為，通過平等協商與貿易夥伴解決分歧。

在美國2日宣布對全球多個國家與地區加徵關稅後，大陸於4日「11箭齊發」，祭出對美國進口商品加徵34%關稅的多項反制措施，成為全球反制的第一槍。

央視旗下評論專欄「玉淵譚天」昨日發文，援引大陸對外經濟貿易大學教授崔凡表示，以這樣的速度和幅度發布我們的反制措施，意味著大陸已經提前做好了充分準備，對美反制的工具和措施充足。

文章指出，美國談判的模式是「談判初期高開，已便為後續讓步留有空間」，但凡被加徵關稅的國家透露出試探、猶豫甚至急於妥協，換取美方關稅減免的意思就相當親手遞給了美國可用來對其施壓的槓桿。

大陸官媒新華社昨晚進一步發布「中國政府關於反對美國濫施關稅的立場」聲明，批評美國濫施關稅「嚴重侵犯各國正當權益，嚴重違反世界貿易組織規則，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制，嚴重衝擊全球經濟秩序穩定。」

聲明指出，中國人民崇尚以誠待人、以信為本。「我們不惹事，也不怕事，施壓和威脅不是同中方打交道的正確方式。」中國已經並將繼續採取堅決措施。

大陸外交部發言人郭嘉昆於社群媒體臉書發文，附上5日美股三大指數集體下跌的數據，並表示「市場已經發聲。美國對全世界發動的貿易與關稅戰無端且毫無正當性。現在是美國停止錯誤行為，並通過平等協商與貿易夥伴解決分歧的時候了。」

另一位發言人林劍同日在社群媒體X上發文，貼出《華爾街日報》報導的截圖，同樣是美股三大指數自美國對等關稅發布後一路下跌的圖表，他寫道「市場反應已說明一切。美國發起的關稅與對全球的貿易戰並不得人心，只會帶來動盪與不穩定。」

對等關稅 社群媒體 美國

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